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"De Martino chi?": i fan di Harry Styles furiosi sui social dopo le ultime dichiarazioni del direttore artistico di Sanremo, ecco perché

Caos social dopo le parole di Stefano De Martino su Harry Styles: "Non correrebbe più", i fan non la prendono bene

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

I fan di Harry Styles si scagliano contro Stefano De Martino: bufera di commenti negativi sui social dopo le ultime affermazioni del direttore artistico di Sanremo 2027. Le indiscrezioni parlano di circa 500 brani giunti, che avrà modo di selezionare e analizzare nel corso di questa estate. Si parla, poi, di un possibile arrivo di Vasco Rossi come superospite e dell’attesissima reunion dei Maneskin. Tornando alle parole di De Martino che hanno scatenato decine e decine di commenti in rete, ecco che cosa ha detto e quali sono state le reazioni.

De Martino su Harry Styles: "Harry Styles come Keith Richards? Non correrebbe più". Fan in rivolta

A "D" di La Repubblica, De Martino ha parlato del rock’n’roll, spiegando come le cose siano decisamente cambiate nel giro degli ultimi anni. A detta del conduttore campano, gli artisti di oggi, quando sono in tour, hanno uno staff gigantesco alle spalle: da medici a chef personali, riescono a portare avanti la loro "missione" in maniera differente rispetto alle grandi glorie di qualche decennio fa. "Molto probabilmente, se Harry Styles facesse una settimana come quelle di Keith Richards nei tempi d’oro, non correrebbe più": queste le parole di De Martino che, ridendo, ha utilizzato questo paragone non a caso. Styles è attualmente in tour dopo uno stop durato quattro anni. Lo abbiamo visto, durante la pausa, per le strade di Londra e di Roma e prendere parte alla maratona di New York. Uno stile di vita diverso rispetto a quello del membro fondatore dei Rolling Stones, pietra miliare del rock, che conduceva uno stile di vita decisamente diverso all’apice della sua carriera. Ma cosa ha fatto storcere il naso ai fan dell’artista britannico?

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I fan di Harry Styles contro De Martino: "Miracolato"

Sarà stata l’improvvisa svolta da conduttore di Affari Tuoi a direttore artistico, che lo ha portato nelle interviste a parlare di musica e artisti come se non fosse passato nemmeno un giorno. Sarà il fatto che ha deciso di toccare due mostri sacri, in particolare uno contemporaneo come l’ex One Direction, che gode di una base di fan fedele e accanita. De Martino è diventato bersaglio di una serie di commenti furiosi dopo le sue ultime dichiarazioni: "De Martino chi?", scrivono sotto i post social che riportano la notizia, ma anche "Miracolato", insulto preferito da coloro che non riconoscono né apprezzano la gavetta del conduttore. La frase è chiarissima e rende il concetto. L’unica "colpa" che, forse, possiamo attribuire a Stefano, è quella di essersi infilato in un terreno musicale alquanto spinoso. Oneri e onori per chi ha deciso di imbarcarsi in un impegno tanto corposo come quello del Festival di Sanremo. E se avesse citato Styles perché, in realtà, lo vorrebbe sul palco dell’Ariston? In quel caso, probabilmente, i fan lo perdonerebbero subito.

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