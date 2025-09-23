La star italiana su Prime Video con un film che devi assolutamente recuperare: ecco perché è da premio Oscar In lizza per la nomination come miglior film internazionale, la pellicola di Francesco Costabile è un capolavoro: trama, cast e significato.

Grande fermento nel cinema italiano: il comitato dell’Anica ha scelto Familia, diretto da Francesco Costabile, come rappresentante dell’Italia per la candidatura agli Oscar nella categoria ‘Miglior film internazionale’. La decisione non è stata per nulla scontata: questa pellicola ha infatti avuto la meglio su 23 titoli in lizza, fra cui opere di registi molto affermati, a testimonianza dell’impatto e della rilevanza di questo film, tanto potente quanto emozionante. Ecco allora trama, cast, significato e dove vederlo in streaming.

Familia, trama e cast del film candidato dall’Italia agli Oscar

Familia è un dramma parzialmente biografico del 2024 scritto e diretto da Francesco Costabile, tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste (che uccise il padre per difendere la madre dalle continue violenze). Ambientato soprattutto a Roma, il film si concentra su una famiglia segnata da abusi, assenza e ritorni dolorosi. La storia si apre con Franco Celeste (interpretato da Francesco Di Leva) uomo violento che dopo anni di assenza torna nella vita della moglie Licia (Barbara Ronchi) e dei figli Alessandro (Marco Cicalese) e Luigi (Francesco Gheghi).

Quando Franco ritorna, la fragile quotidianità della madre e dei figli si incrina. I ricordi della violenza paterna segnano profondamente tutti: Licia denuncia, ma per paura, per vergogna, per protezione, si ritrova a negare o ad accettare compromessi dolorosi. I figli, invece, si ritrovano in un mix di rabbia, paura, senso di colpa, desiderio di giustizia e riscatto che diventa centrale nel loro percorso.

Il messaggio di Familia, l’imperdibile film in streaming su Prime Video

Familia non è solo un film che parla di violenza domestica, ma un’indagine sull’identità, sulle memorie che segnano, sulle cicatrici invisibili che si portano dentro. Le sue radici affondano in una storia vera, quella di Luigi Celeste, che nel suo passato ha vissuto un trauma familiare e legale molto duro. Il film riflette su come la figura paterna possa diventare tanto centro quanto ombra di un’esistenza: il padre assente che torna, il padre violento che pretende appartenenza, il padre come simbolo di un ordine che devasta.

Anche la madre non è solo vittima, ma è resistenza, voce spezzata ma ancora presente. Un equilibrio di ruoli disfunzionali che dimostra quanto le donne portino, troppo spesso in silenzio, il peso emotivo più grande. C’è poi la generazione dei figli: il film mostra come la violenza ereditata, la rabbia repressa, la mancanza di protezione, di stabilità, di sicurezza, possano manifestarsi in mille forme. Il titolo stesso è significativo: Familia richiama il termine latino, che rimanda non solo al nucleo affettivo ma al potere patriarcale. Francesco Costabile lo sceglie per mostrare il contrasto tra ciò che la famiglia dovrebbe significare, legame, cura, protezione, e ciò che può diventare quando è dominio, violenza, silenzio.

Il film è attualmente disponibile per la visione in streaming su Prime Video.

