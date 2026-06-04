Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham può rivedere i figli: la nuova speranza della mamma
Importante novità nella storia della "Famiglia nel Bosco": la mamma, Catherine Birmingham, nella giornata di oggi, 4 giugno 2026, potrà rivedere i figli in un luogo protetto
La storia della "famiglia nel bosco", così come da tempo vengono indicati Catherine e Nathan Trevallion e i loro bambini che fino a qualche tempo fa vivevano in una casa situata in un bosco di Palmoli, in Abruzzo, è entrata nel cuore degli italiani. La posizione di gran parte dell’opinione pubblica è però divisa, c’è chi appoggia il loro modo di vivere, seppure diverso da quello di molti di noi, mentre chi ritiene che questa scelta non faccia il bene dei loro figli, che da tempo vivono separati dai genitori.
La donna solo pochi giorni fa è stata ospite di Mara Venier a "Domenica In", difendendo la sua posizione e quella del marito, sottolineando sia sbagliato considerarli "genitori improvvisati" non avendo mai fatto del male deliberatamente ai loro bimbi, per questo si augura di poter vivere nuovamente sotto lo stesso tetto. In attesa d quel momento, nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno 2026, è previsto un momento importante, atteso da mesi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Famiglia nel bosco: la mamma Catherine Birmingham può rivedere i figli
Stare lontani dai propri figli fa male a ogni genitore, a maggior ragione se sono ancora piccoli e ci si sente vittime di un’ingiustizia. Questa è la sensazione che sta provando certamente Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che è stata allontanata da mesi dai suoi bambini, rimasti nella struttura in cui sono stati trasferiti in seguito alla decisione del giudice che sta seguendo la loro vicenda.
Finalmente questa distanza potrà essere colmata, anche se solo in via temporanea. Nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno 2026, la donna potrà finalmente riabbracciare i suoi figli, ma non nel luogo in cui vivono ora, bensì in un posto ritenuto neutro, a Gissi, non troppo lontano da Vasto, dove è situata la casa famiglia in cui sono stati collocati.
Un momento così importante, ma speciale per tutti e quattro, non potrà però avvenire in totale libertà, tutto sarà infatti monitorato con l’obiettivo di salvaguardare l’interesse dei minori. Si agirà cercando di tenere presenti due aspetti, altrettanto importanti, portare avanti il legame affettivo con la mamma, come è giusto che sia, ma allo stesso tempo proteggerli, evitando traumi che potrebbero segnarli.
Mamma Catherine si augura ovviamente che presto questi problemi possano fare parte del passato, così da poter gestire autonomamente i suoi cari. Proprio per questo presto la famiglia nel bosco potrebbe trasferirsi in un’abitazione messa a disposizione per loro dal Comune di Palmoli, situata nelle vicinanze della scuola pubblica che i tre bimbi potrebbero frequentare. Si avvicina infatti un’altra data cruciale, prevista entro la fine di giugno, periodo in cui i tre saranno chiamati a sostenere gli esami ritenuti necessari in vista del prossimo anno scolastico per potersi iscrivere alla seconda e alla quarta primaria grazie alla preparazione impartita loro dall’insegnante in pensione Lidia Camilla Vallarono. Secondo quanto emerso, i test potrebbero essere svolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Castiglione Messer Marino.
Potrebbe interessarti anche
Famiglia nel bosco, la mamma Catherine sbotta: "Non siamo genitori improvvisati". La verità (sorprendente) sul metodo di educazione dei figli
Catherine Birmingham, la mamma della Famiglia nel Bosco, ha respinto le critiche di ...
Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham: “L'Italia è stata buona, rimarremo qui coi nostri figli”. Vespa la difende (e sbotta in diretta)
Ospite ieri a Cinque Minuti, la mamma dei tre bambini cresciuti isolati nei boschi v...
Famiglia nel Bosco in Tv, la mamma Catherine Birmingham: "Devo liberare i miei figli. Ecco perché siamo in Italia". E Mara Venier svela il suo sogno
Mara Venier ha ospitato Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco domenic...
Ore 14 Sera, ancora misteri a Garlasco: la verità sui capelli neri nel lavandino di casa Poggi
In puntata anche la strage di Modena e la nuova perizia di Pillon sulla famiglia nel...
La famiglia nel bosco diventa un caso globale: Netflix tratta per portare la vicenda in streaming
Una vicenda giudiziaria ancora aperta che potrebbe diventare un film: Netflix in tra...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier chiude con la mamma della famiglia nel bosco. E c'è il giallo Teo Mammucari
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 31 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier o...
Ore 14 Sera, Infante torna su Garlasco e Andrea Sempio convocato in Procura
In puntata anche gli aggiornamenti su Pamela Genini, la Famiglia nel bosco e il 'gia...
Carys Douglas debutta al cinema: bella e talentuosa come la mamma Catherine Zeta-Jones e il papà Michael Douglas
La figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones segue l'esempio dei genitori e s...