Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham: “L'Italia è stata buona, rimarremo qui coi nostri figli”. Vespa la difende (e sbotta in diretta) Ospite ieri a Cinque Minuti, la mamma dei tre bambini cresciuti isolati nei boschi vicino a Palmoli ha parlato del futuro della famiglia: parla anche Pillon

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La ‘famiglia nel bosco’ resta in Italia. Ospite di Bruno Vespa nella puntata di ieri mercoledì 27 maggio 2026 di Cinque Minuti, infatti, la madre dei tre bambini cresciuti isolati nei boschi vicino a Palmoli Catherine Birmingham ha ribadito la volontà di rimanere nel Bel Paese insieme al compagno Nathan. La speranza è quella di ricongiungersi coi figli (affidati a una famiglia a Vasto) e anche lo stesso Vespa ha cercato di fare da ‘mediatore’ prendendo le difese della famiglia britannica. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Catherine Birmingham a Cinque Minuti: il futuro della ‘famiglia nel bosco’

Catherine Birmingham è ormai dai mesi tra i nomi più discussi della cronaca italiana a causa della vicenda della ‘famiglia nel bosco’, di cui è stata protagonista insieme al compagno Nathan Trevallion. I due vivevano infatti una casa nel mezzo dei boschi vicino a Palmoli, conducendo una vita isolata, senza acqua corrente né servizi igienici regolari e privando i tre figli della frequenza scolastica. Il tutto è venuto a galla nel 2024, quando la famiglia è stata colpita da un’intossicazione alimentare e si è dovuta recare in ospedale; lo scorso marzo i figli sono stati affidati a una famiglia a Vasto ma per Catherine non sono finite le speranze. "Sicuramente resteremo in Italia (…) L’Italia è stata davvero molto buona con noi" ha fatto sapere la donna australiana, ospite di Bruno Vespa ieri mercoledì 27 maggio 2026 a Cinque Minuti. La madre punta infatti a riottenere l’affidamento dei suoi tre figli. "È stato un trauma molto grave per me. Ora ogni giorno mi concentro sul ricongiungimento, sul riportarli a casa" ha dichiarato Catherine, secondo la quale i tre "continuano a chiedere quando possono tornare a casa".

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Le parole di Bruno Vespa e il nuovo approccio mediatico

L’ospitata di Catherine Birmingham ieri a Cinque Minuti è stata anche l’occasione per Bruno Vespa di gettare acqua sul fuoco del caso della ‘famiglia nel bosco’ e soprattutto di fare da ‘mediatore’ in tv con le autorità riguardo uno dei temi più discussi della cronaca degli ultimi mesi. Il conduttore ha infatti intervistato la madre con una certa affabilità, lasciandole spazio per dare la sua versione dei fatti e di ‘riscattarsi’ agli occhi del pubblico televisivo, ma non solo. Vespa ha promesso di ospitarla anche a Porta a Porta, dove proprio ieri sera ha ribadito la sua visione: "I genitori hanno il diritto di educare i figli come vogliono. L’educazione privata è legittima, poi uno può essere d’accordo o no. Gli vuoi lasciare il diritto di scegliere?" ha sbottato il conduttore, seguendo Simone Pillon contro la scrittrice Antonella Boralevi, che invece difendeva i diritti fondamentali non rispettati dei tre bambini.

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