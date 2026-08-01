Falso Movimento, tagliata per sempre la scena di nudo di Nastassja Kinski: guerra finita e scuse del regista
Dopo una lunga battaglia, l'attrice Nastassja Kinski è riuscita ad ottenere la cancellazione della sua scena di nudo nel film e le scuse del regista
Nastassja Kinski e Wim Wenders hanno finalmente sotterrato l’ascia di guerra dopo anni di discussioni sulla scena di nudo del film del 1975 Falso Movimento.
Eliminata la scena di nudo del film Falso Movimento dopo la battaglia di Nastassja Kinski
Attraverso una nota condivisa, i due hanno confermato la pace: il regista si è scusato con l’attrice e ha accettato di eliminare definitivamente la sequenza. Si tratta di un passaggio di circa due minuti in cui la Kinski – che all’epoca aveva appena tredici anni – compare a torso nudo e in intimo, mentre un uomo la schiaffeggia e poi le accarezzava il viso. L’attrice chiedeva da anni di toglierla, e proprio per questo, a inizio giugno, il film era stato ritirato dal commercio, sospendendone la trasmissione sia in TV sia in streaming per poter fare il taglio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La trama del film
Scritto da Peter Handke e liberamente tratto da un romanzo di Goethe, Falso Movimento segue le vicende di Wilhelm, un ragazzo che vuole fare lo scrittore ma si sente apatico e bloccato. Spinto dalla madre, parte per un viaggio attraverso la Germania, dalla costa fino alle Alpi, nella speranza di sbloccarsi. Strada facendo incontra vari personaggi stravaganti con cui parla di arte, politica e solitudine.
Alla fine, però, questi incontri non bastano: Wilhelm non riesce davvero a legare con nessuno, la compagnia si scioglie e il suo viaggio termina con lui completamente solo sulla cima di una montagna. È proprio questo il senso del titolo: un movimento solo sulla carta, un viaggio fisico che non porta a una reale crescita personale.
Gli ultimi ruoli al cinema di Nastassja Kinski
Riguardo Nastassja Kinski, è stata protagonista negli ultimi anni in Chantal in Fairyland, una commedia fantasy tedesca in cui fa un’apparizione speciale e LasVegas. In ambito internazionale, dopo il celebre apparato di ruoli negli anni ’80 e ’90 (come Paris, Texas o Tess), uno dei suoi ultimi film di grande rilievo hollywoodiano è stato Inland Empire – L’impero della mente di David Lynch.
Potrebbe interessarti anche
Nastassja Kinski in lotta con Wim Wenders per una scena in cui aveva 13 anni: la decisione del suo avvocato e le scuse del regista
L'attrice chiede la cancellazione di una scena di Falso Movimento, di cui il regista...
Venezia 2026, 8 film che (forse) non avete notato: l'omaggio a Marilyn Monroe di Maggie Gyllenhaal non è l'unica sorpresa da scoprire
Maggie Gyllenhaal, Luca Guadagnino e Wim Wenders: i film più sorprendenti di Venezia...
Serena Brancale: “Simona Ventura aveva ragione, non ero pronta. A Sanremo ho cantato per me e mia madre, poteva tremarmi la voce”
La cantante di "Al mio paese", tormentone dell'estate 2026, si è aperta in una lunga...
I 5 film da red carpet a Venezia 2026, occhio ai fratelli Gallagher. Penélope Cruz e Bardem da sogno, torna anche Casey Affleck. Cosa vedere
La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia si propone come una delle più ricche ...
Tim Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi resta 'unica' (9), Malgioglio diva al punto giusto (7). Ma un finale amaro tradisce Angelina Mango (4)
La coppia più improbabile è anche quella più riuscita: tra caos, ironia e spontaneit...
Sigfrido Ranucci rompe il silenzio sul presunto addio a Report: "È falso". Poi intervengono anche i vertici Rai
Sigfrido Ranucci lascia Report? Arriva la smentita del giornalista e dei vertici Rai...
Temptation Island, le pagelle: Diamante fa la proposta a Bernardette (9), Soraya vittima (2), Gabriele chiede scusa a Sara (8)
Nel programma di Canale 5, Diamante conquista la scena: tra proposte di nozze, lacri...
"I mie bicipiti in Odissea sono di un donna", Matt Damon svela l'inganno: chi è la stuntwoman diventata virale
Incredibile ma vero: i bicipiti (diventati virali) di Matt Damon in una scena dell'O...