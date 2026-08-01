Falso Movimento, tagliata per sempre la scena di nudo di Nastassja Kinski: guerra finita e scuse del regista Dopo una lunga battaglia, l'attrice Nastassja Kinski è riuscita ad ottenere la cancellazione della sua scena di nudo nel film e le scuse del regista

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Nastassja Kinski e Wim Wenders hanno finalmente sotterrato l’ascia di guerra dopo anni di discussioni sulla scena di nudo del film del 1975 Falso Movimento.

Eliminata la scena di nudo del film Falso Movimento dopo la battaglia di Nastassja Kinski

Attraverso una nota condivisa, i due hanno confermato la pace: il regista si è scusato con l’attrice e ha accettato di eliminare definitivamente la sequenza. Si tratta di un passaggio di circa due minuti in cui la Kinski – che all’epoca aveva appena tredici anni – compare a torso nudo e in intimo, mentre un uomo la schiaffeggia e poi le accarezzava il viso. L’attrice chiedeva da anni di toglierla, e proprio per questo, a inizio giugno, il film era stato ritirato dal commercio, sospendendone la trasmissione sia in TV sia in streaming per poter fare il taglio.

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La trama del film

Scritto da Peter Handke e liberamente tratto da un romanzo di Goethe, Falso Movimento segue le vicende di Wilhelm, un ragazzo che vuole fare lo scrittore ma si sente apatico e bloccato. Spinto dalla madre, parte per un viaggio attraverso la Germania, dalla costa fino alle Alpi, nella speranza di sbloccarsi. Strada facendo incontra vari personaggi stravaganti con cui parla di arte, politica e solitudine.

Alla fine, però, questi incontri non bastano: Wilhelm non riesce davvero a legare con nessuno, la compagnia si scioglie e il suo viaggio termina con lui completamente solo sulla cima di una montagna. È proprio questo il senso del titolo: un movimento solo sulla carta, un viaggio fisico che non porta a una reale crescita personale.

Gli ultimi ruoli al cinema di Nastassja Kinski

Riguardo Nastassja Kinski, è stata protagonista negli ultimi anni in Chantal in Fairyland, una commedia fantasy tedesca in cui fa un’apparizione speciale e LasVegas. In ambito internazionale, dopo il celebre apparato di ruoli negli anni ’80 e ’90 (come Paris, Texas o Tess), uno dei suoi ultimi film di grande rilievo hollywoodiano è stato Inland Empire – L’impero della mente di David Lynch. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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