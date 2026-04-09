Falsissimo, ascolti in calo per Fabrizio Corona: “Le persone non sono mica sceme”. Cosa succede Dopo il boom delle prime puntate, il podcast dell’ex Re dei Paparazzi ha visto nell’ultimo episodio un evidente rallentamento: ecco i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo settimane di hype e numeri da capogiro, qualcosa sembra essersi incrinato. Il podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, diventato virale grazie ai retroscena esplosivi sul cosiddetto "Sistema Mediaset" e al coinvolgimento di nomi noti come Alfonso Signorini, sta registrando un primo, evidente rallentamento. Se nelle puntate precedenti il pubblico sembrava affamato di scoop e rivelazioni, l’ultima puntata ha invece mostrato una frenata negli ascolti che non è certo passata inosservata. Un segnale che potrebbe indicare un cambiamento nell’interesse degli spettatori? Scopriamo di più.

Fabrizio Corona, Falsissimo cala dopo il boom di ascolti

Il successo di Falsissimo è stato travolgente fin dall’inizio. Complice una narrazione diretta, provocatoria e senza filtri, Fabrizio Corona è riuscito a intercettare la curiosità del pubblico, portando alla luce presunti meccanismi interni al mondo della televisione e, in particolare, legati a Mediaset. Il caso mediatico ha raggiunto il suo apice quando una delle puntate ha totalizzato circa 300mila visualizzazioni in appena mezz’ora: un risultato impressionante per un format digitale, capace di competere con i numeri della televisione tradizionale. Un exploit che ha trasformato il podcast in un vero e proprio fenomeno virale, amplificato anche dalla condivisione sui social, in particolare su Instagram.

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Dall’ultima puntata, però, le cose sembrerebbero essere cambiate. Secondo quanto riportato da TWG, Falsissimo ha raggiunto nuovamente le 300mila visualizzazioni, ma questa volta nell’arco delle prime 12 ore. Un dato indubbiamente differente rispetto al carico e alla velocità degli ascolti delle prime puntate. Questo potrebbe dunque rappresentare un segnale di stanchezza da parte del pubblico, che potrebbe non avere più voglia di dedicare il proprio tempo ai temi affrontati da Corona.

Falsissimo rallenta, il web contro il podcast di Corona: "Ha stancato"

Sotto al post Instagram di TWG che evidenzia questo calo degli ascolti, le opinioni degli utenti sono tutt’altro che tenere. Saturazione e perdita di interesse fanno da padroni, e tra i commenti si legge: "Ha stancato, farebbe bene ad andare a lavorare come tutti", "Non è tempo di beceri pettegolezzi. Abbiamo pensieri ben più importanti e profondi" e "Le persone non sono mica sceme".

Insomma, segnali chiari di un pubblico che, dopo essere stato colpito dal fascino iniziale di un presunto scoop, sembra ore volerne prendere le distanze. Resta da capire se si tratterà soltanto di una flessione momentanea o dell’inizio di un vero e proprio calo che proseguirà anche nelle prossime settimane. Corona, dal canto suo, ha già dimostrato di saper riaccendere l’attenzione in modi discutibili ma indubbiamente ‘creativi’: la partita, insomma, è tutt’altro che chiusa.

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