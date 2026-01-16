Trova nel Magazine
Amazon sfida i concorrenti in un mondo senza regole: arriva il reality dove la sopravvivenza è solo un gioco

Amazon porta sullo schermo un reality estremo tra bunker e dilemmi morali, dove i concorrenti sfidano l’apocalisse per un premio da capogiro. Chi sopravviverà?

Amazon sorprende ancora i suoi fedelissimi utenti e lancia un nuovo esperimento televisivo. Si tratta di una serie reality, Fallout Shelter, dove le regole del gioco si intrecciano con dilemmi morali e sfide pericolose. Proprio in questo contesto, un gruppo di concorrenti dovrà misurarsi con prove al limite della sopravvivenza. Cosa dobbiamo aspettarci? Non ci sono tantissime informazioni al riguardo ma, qualcosina già lo sappiamo e simo felici di condividerlo con loro.

Fallout Shelter, cosa sappiamo sulla nuova serie reality di Amazon

Tra le tante novità che bollono in pentola, vi parliamo di una in particolare che riteniamo davvero interessante. Amazon ha deciso di trasformare il drama distopico, Fallout, in un reality show competitivo, Fallout Shelter, prodotto da Studio Lambert (gli stessi di Squid Game: The Challenge). La serie di dieci episodi, ispirata all’omonima espansione del videogioco del 2015, vede concorrenti affrontare sfide complesse e dilemmi morali nei bunker antiatomici della Vault-Tec, gareggiando per un premio in denaro. Il casting è iniziato ma, per adesso, non abbiamo ulteriori dettagli poiché il progetto è alle primissime fasi. Fallout Shelter è prodotto da Studio Lambert e Kilter Films, in collaborazione con Amazon MGM Studios e Bethesda Game Studios, con un nutrito gruppo di produttori esecutivi tra cui Nolan, Joy, Stephen Lambert e Todd Howard.

Fallout, di cosa parla la serie originale

La prima stagione di Fallout (2024) è stata un successo su Prime Video grazie alla sua ambientazione post-apocalittica e ai protagonisti Ella Purnell e Walton Goggins. La seconda stagione del drama originale, creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, è a metà corsa e i sopravvissuti dei rifugi lussuosi devono tornare in un paesaggio radioattivo, scoprendo un universo complesso e violento. Nello specifico, la stagione seguirà non solo Lucy e il Ghoul, ma potrebbe riservare sorprese drammatiche anche per gli altri residenti del Vault. Infatti, il secondo trailer mostra combattimenti con un deathclaw e suggerisce che il Ghoul creda che la sua famiglia sia ancora viva, forse trasformata in ghoul. Tra i nuovi personaggi ci sono Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin, senza rivelarne i ruoli. La storia si sposta da Los Angeles a New Vegas, l’unica grande città del Nord America a non essere stata colpita da un’esplosione nucleare, quindici anni prima degli eventi della serie e ambientazione del videogioco Fallout: New Vegas.

I primi cinque episodi della stagione 2 sono usciti rispettivamente il 17-24-31- dicembre 2025 e il 7 e 14 gennaio 2026. Gli episodi 6-7 usciranno il 21 e il 28 gennaio, l’episodio 8, invece, il 4 febbraio. Per la gioia dei fan, la serie non si fermerà (almeno non per ora), anzi, è già stata rinnovata per una terza stagione.

