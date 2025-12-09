Fallout 2, una location amata dai fan si mostra nella clip esclusiva di Amazon Prime Video A pochi giorni dalla messa in onda della seconda stagione dello show postapocalittico, Lucy e Il Ghoul si mostrano in una clip in anteprima

Mancano ormai pochissimi giorni alla messa in onda della stagione 2 di Fallout, in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video, e nell’attesa Lucy (Ella Purnell) e Il Ghoul (Walton Goggins) si mostrano in una clip esclusiva in anteprima. Nel minutino circa della sua durata, vediamo alcuni scorci di una delle location più amate da chi ha vissuto le avventure nella Zona Contaminata del Mojave nel videogioco originale: Novac.

Lucy e Il Ghoul nella clip in anteprima di Fallout Stagione 2 su Amazon Prime Video

Nella clip della stagione 2 di Fallout, Amazon Prime Video mostra ai fan l’iconica location di Novac e il beniamino dei fan, Dinky il T-Rex. In questa imperdibile clip, Lucy, il Ghoul e CX404, alias Dogmeat, si scontrano con i feroci Wastelanders mentre attraversano il Mojave verso New Vegas.

La nuova stagione riprenderà dall’epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. L’attesa seconda stagione in otto episodi debutterà il 17 dicembre, con un episodio a settimana fino al finale di stagione del 4 febbraio 2026, in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Il cast della stagione 2 di Fallout

Durante il panel dedicato alla serie che si è tenuto al CCXP, la mega convention brasiliana dedicata alla cultura pop che si tiene ogni anno a San Paolo, gli attori Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Justin Theroux hanno presentato una versione estesa della scena in esclusiva agli oltre 3.500 fan entusiasti che hanno seguito il panel dedicato a Fallout tenutosi sul Thunder Stage. Oltre al panel dedicato alla serie, migliaia di partecipanti alla convention sono stati catapultati nel mondo di Fallout grazie ad un’attivazione immersiva creata da Prime Video nell’area espositiva, che ha trasportato i fan nel cuore dell’azione della nuova stagione e di New Vegas.

Il cast della stagione 2 di Fallout vede protagonisti Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Dove vedere Fallout in streaming

La stagione 2 di Fallout, in uscita il 17 dicembre, è disponibile in esclusiva in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video. Sempre lì trovate anche tutti gli episodi della stagione 1. Vi lasciamo in calce la clip di Fallout stagione 2 e a questo link anche la versione doppiata in italiano.

