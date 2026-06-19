Fallout 3, il cast della nuova stagione è fenomenale: un attore di Star Wars si unisce ad Aaron Paul di Breaking Bad
Iniziata ufficialmente la produzione dei nuovi episodi, con l'annuncio dell'ingresso nel cast di Manny Jacinto, Emily Mortimer e Thomasin McKenzie
La produzione della stagione 3 di Fallout, serie di grandissimo successo di Amazon Prime Video tratta dall’omonimo videogioco, è entrata ufficialmente in produzione e iniziano a giungere le prime notizie. Le ultime novità riguardano il cast, che vede ingressi che contribuiranno ad alzare ulteriormente il tasso di un parterre di attori e attrici già elevatissimo. Per la stagione 3 di Fallout, infatti, oltre al già ufficiale Aaron Paul direttamente da Breaking Bad, ecco un noto volto di Star Wars. E non è l’unica aggiunta.
Un noto volto di Star Wars si aggiunge al cast di Fallout stagione 3
Manny Jacinto, che ha recentemente recitato in Star Wars: The Acolyte, seguirà a ruota Aaron Paul entrando nel cast della stagione 3 di Fallout, che ha ufficialmente iniziato la produzione. Ma non è il solo, perchè nelle ultime ore sono state annunciate anche le aggiunte di Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, Old e Eileen) e di Emily Mortimer (The Newsroom e Il ritorno di Mary Poppins).
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I ruoli che i tre andranno a ricoprire sono ancora ovviamente top secret, ma il loro ingaggio testimonia la volontà da parte degli autori di continuare ad arricchire il mondo di Fallout con nuovi volti già conosciuti dagli appassionati di serie tv.
Cosa aspettarci dalla stagione 3 di Fallout e quando esce
Anche del ruolo che avrà Aaron Paul non si ancora niente. Per lui si tratta di una sorta di reunion, avendo già lavorato con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con i quali aveva già collaborato nella serie HBO Westworld. La star, vincitrice di tre Emmy Awards, fa da apripista per una lunga serie di volti nuovi per lo show e segue la notizia per cui Annabel O’Hagan (Stephanie Harper) e Dave Register (Chet) sono stati promossi a membri regolari del cast.
Per quanto riguarda ciò che succederà nei nuovi episodi, la co-creatrice e showrunner Geneva Robertson-Dworet ha recentemente anticipato che la nuova stagione porterà i personaggi verso direzioni inaspettate e introdurrà ulteriori elementi tratti dai videogiochi. Seguiremo ovviamente Il Ghoul (Walton Goggins) nel suo viaggio verso il Colorado, dove potrebbe finalmente ricongiungersi con la sua famiglia. Per Lucy e Maximus, invece, si prospetta un periodo duro per la guerra nei pressi di New Vegas che sta per scoppiare tra le forze della Repubblica della Nuova California e quelle della Legione di Caesar. "Fallout è un viaggio continuo", ha spiegato Robertson-Dworet, parole che ben chiariscono l’intenzione di ampliare ulteriormente l’universo narrativo della serie, esplorando nuove ambientazioni e introducendo aspetti del franchise videoludico che erano stati pianificati fin dalla prima stagione ma che soltanto ora trovano il momento giusto per essere sviluppati. Non abbiamo ovviamente ancora una data di uscita, che ma si può ipotizzare la fine del prossimo anno come finestra utile.
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