Fallout 2, il trailer svela oscuri segreti di New Vegas: trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video Il nuovo trailer di Fallout 2 porta i fan a New Vegas, tra segreti oscuri e flashback pre-nucleari: svelata anche la data di uscita della seconda stagione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Finalmente, l’attesa è quasi finita: nelle scorse ore, alla Gamescom di Colonia, Prime Video ha presentato il teaser trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie basata sul famoso videogioco, svelando anche quando uscirà. Lo show è costituito da otto episodi, i quali verranno rilasciati settimanalmente e condurranno i fan (e non solo) dal deserto del Mojave all’iconica New Vegas, ma mancheranno delle sorprendenti novità. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Fallout 2, svelato il trailer della seconda stagione della serie Prime Video: trama e quando esce

Ebbene sì, alla Gamescom di Colonia, Prime Video ha rilasciato il teaser trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie di successo. La clip ha svelato anche la data di uscita, fissata per il 17 dicembre, e introduce le oscure origini di New Vegas. La serie TV, basata sull’omonimo franchise di giochi di ruolo di grande successo, racconta una storia originale nell’universo di Fallout. Mentre la prima stagione era indipendente, la seconda si concentrerà su New Vegas, uno dei giochi più amati dai fan. Il trailer mostra The Ghoul e Lucy diretti a New Vegas per ritrovare il padre di Lucy, e include flashback pre-nucleari del personaggio di Walton Goggins, Cooper Howard, che incontra il signor House prima della guerra. La serie approfondirà il passato di House e il suo ruolo nel controllo di Las Vegas.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante New Vegas sia distrutta nell’attuale timeline, i flashback offriranno scorci della vita notturna e della Strip. Inoltre, è probabile che la stagione successiva si sposti in altre location iconiche come Washington DC o in ambientazioni nuove. La terza stagione è già in sviluppo, e la serie potrebbe continuare per molte stagioni se manterrà il successo. A tal proposito, Vernon Sanders, responsabile globale della televisione di Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti globali di Prime Video possano approfondire il mondo meravigliosamente surreale e accattivante di Fallout."

Il cast della seconda stagione e dove vedere in streaming la prima

La serie è ambientata due secoli dopo un’apocalisse globale: gli abitanti dei rifugi antiatomici, costretti a lasciare la loro sicurezza, scoprono un mondo complesso, stravagante e violento. Ella Purnell interpreta Lucy, un’ottimista del Vault che deve salvare suo padre, affiancata da Walton Goggins nel ruolo del Ghoul, un cacciatore di taglie mutato sopravvissuto alla Grande Guerra. Il cast include Aaton Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O’Hagan, Xelia Mendes-Jones e, per la seconda stagione, Macaulay Culkin.

Potrete vedere la prima stagione in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche