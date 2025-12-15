Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Fallout 2: quando escono tutti gli episodi della serie TV su Amazon Prime Video e dove eravamo rimasti

Le ultime novità sulla seconda stagione di Fallout: trama, anticipazioni ufficiali, calendario completo delle nuove puntate in arrivo su Prime Video.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Fallout 2: quando escono tutti gli episodi della serie TV su Amazon Prime Video e dove eravamo rimasti
Prime Video

La serie televisiva Fallout, ispirata all’omonima saga videoludica, è riuscita a conquistare pubblico e critica fin dal debutto su Prime Video. Ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, la produzione ha trasformato in live action l’universo retrofuturistico del gioco, restituendo un mondo in cui l’estetica anni ’50 incontra un futuro distopico plasmato dall’energia nucleare. Guidati dalle interpretazioni di Ella Purnell e Walton Goggins, gli episodi hanno ricreato un immaginario in bilico tra ironia, brutalità e grande avventura, diventando uno dei titoli più discussi dell’ultimo anno.

Trama della prima stagione di Fallout: cosa è successo negli episodi

La prima stagione di Fallout introduce gli spettatori in un Ventunesimo secolo devastato dalla guerra atomica e diviso da nuove tensioni geopolitiche. In questo scenario prende forma un’America rimasta intrappolata nell’estetica anni ’50, dove la tecnologia nucleare ha dato vita a un mondo retrofuturistico tanto affascinante quanto pericoloso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al centro della storia troviamo Lucy MacLean, giovane e idealista abitante del Vault 33, costretta a lasciare la sicurezza del suo rifugio quando il padre viene rapito. Il suo viaggio nella desolata e radioattiva Los Angeles la mette faccia a faccia con la crudeltà della superficie.

Fallout 2: anticipazioni sulla seconda stagione in arrivo su Amazon Prime Video

La seconda stagione di Fallout riprende gli eventi lasciati in sospeso, promettendo di esplorare con maggior profondità la geopolitica del post-apocalisse e le origini dei personaggi principali. I nuovi episodi porteranno Lucy, Maximus e il Ghoul verso percorsi narrativi ancora più complessi, mentre la mitologia del mondo di Fallout si espanderà con l’introduzione di nuove fazioni e territori. Con la solita combinazione di azione, ironia e oscurità, la serie si prepara a tornare con un ritmo cadenzato e costante, seguendo un rilascio settimanale su Prime Video.

Ecco il calendario completo di tutti gli episodi di Fallout 2: quando escono su Amazon Prime Video

  • Episodio 1: 17 dicembre 2025
  • Episodio 2: 24 dicembre 2025
  • Episodio 3: 31 dicembre 2025
  • Episodio 4: 7 gennaio 2026
  • Episodio 5: 14 gennaio 2026
  • Episodio 6: 21 gennaio 2026
  • Episodio 7: 28 gennaio 2026
  • Episodio 8: 4 febbraio 2026

Prime Video ha confermato che gli episodi usciranno uno alla settimana, ogni mercoledì, senza doppi appuntamenti. La serie è già stata rinnovata anche per una terza stagione, le cui riprese inizieranno a breve, segno che l’universo di Fallout è destinato a crescere ancora.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Amazon Prime Video, Fallout stagione 2 si mostra in una clip esclusiva

Fallout 2, una location amata dai fan si mostra nella clip esclusiva di Amazon Prime Video

A pochi giorni dalla messa in onda della seconda stagione dello show postapocalittic...
Fallout 2, trailer, trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Fallout 2, il trailer svela oscuri segreti di New Vegas: trama, cast e quando esce la seconda stagione della serie Prime Video

Il nuovo trailer di Fallout 2 porta i fan a New Vegas, tra segreti oscuri e flashbac...
Le 10 serie TV più viste (dal 1 al 7 dicembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 1° al 7 dicembre 2025

Cosa guardare in questa settimana autunnale? Ecco le serie tv più viste sulle princi...
Marco Mengoni

Prime Video, le uscite di dicembre 2025: dal concerto speciale di Marco Mengoni al ritorno di Karate Kid

Le nuove uscite che accendono il dicembre di Prime Video tra ritorni attesi e debutt...
Dopo The Last of Us (Pedro Pascal), anche il videogioco Far Cry diventa una serie tv

Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi

L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplor...
Le 10 serie TV più viste (dall'8 al 14 dicembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dall’8 al 14 dicembre

Quali serie tv hanno maggiormente apprezzato le persone questa settimana? Ecco i pro...
Le 10 serie TV più viste (dal 17 al 23 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre

Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e perso...
Spider-Noir, svelati i poster della serie live-action con Nicolas Cage

Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
The Boys, la serie Prime Video avrà un videogioco

La serie più vista di Amazon Prime Video diventa un videogioco: vendetta e caos in VR prima della stagione finale

I supereroi di The Boys diventano protagonisti di un videogioco VR: humor nero, viol...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Emma Bonino

Emma Bonino
Salt Bae

Salt Bae
Barbara Gallavotti: chi è, lavoro, marito, figlie

Barbara Gallavotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963