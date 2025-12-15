Fallout 2: quando escono tutti gli episodi della serie TV su Amazon Prime Video e dove eravamo rimasti Le ultime novità sulla seconda stagione di Fallout: trama, anticipazioni ufficiali, calendario completo delle nuove puntate in arrivo su Prime Video.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Prime Video

CONDIVIDI

La serie televisiva Fallout, ispirata all’omonima saga videoludica, è riuscita a conquistare pubblico e critica fin dal debutto su Prime Video. Ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, la produzione ha trasformato in live action l’universo retrofuturistico del gioco, restituendo un mondo in cui l’estetica anni ’50 incontra un futuro distopico plasmato dall’energia nucleare. Guidati dalle interpretazioni di Ella Purnell e Walton Goggins, gli episodi hanno ricreato un immaginario in bilico tra ironia, brutalità e grande avventura, diventando uno dei titoli più discussi dell’ultimo anno.

Trama della prima stagione di Fallout: cosa è successo negli episodi

La prima stagione di Fallout introduce gli spettatori in un Ventunesimo secolo devastato dalla guerra atomica e diviso da nuove tensioni geopolitiche. In questo scenario prende forma un’America rimasta intrappolata nell’estetica anni ’50, dove la tecnologia nucleare ha dato vita a un mondo retrofuturistico tanto affascinante quanto pericoloso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al centro della storia troviamo Lucy MacLean, giovane e idealista abitante del Vault 33, costretta a lasciare la sicurezza del suo rifugio quando il padre viene rapito. Il suo viaggio nella desolata e radioattiva Los Angeles la mette faccia a faccia con la crudeltà della superficie.

Fallout 2: anticipazioni sulla seconda stagione in arrivo su Amazon Prime Video

La seconda stagione di Fallout riprende gli eventi lasciati in sospeso, promettendo di esplorare con maggior profondità la geopolitica del post-apocalisse e le origini dei personaggi principali. I nuovi episodi porteranno Lucy, Maximus e il Ghoul verso percorsi narrativi ancora più complessi, mentre la mitologia del mondo di Fallout si espanderà con l’introduzione di nuove fazioni e territori. Con la solita combinazione di azione, ironia e oscurità, la serie si prepara a tornare con un ritmo cadenzato e costante, seguendo un rilascio settimanale su Prime Video.

Ecco il calendario completo di tutti gli episodi di Fallout 2: quando escono su Amazon Prime Video

Episodio 1: 17 dicembre 2025

17 dicembre 2025 Episodio 2: 24 dicembre 2025

24 dicembre 2025 Episodio 3: 31 dicembre 2025

31 dicembre 2025 Episodio 4: 7 gennaio 2026

7 gennaio 2026 Episodio 5: 14 gennaio 2026

14 gennaio 2026 Episodio 6: 21 gennaio 2026

21 gennaio 2026 Episodio 7: 28 gennaio 2026

28 gennaio 2026 Episodio 8: 4 febbraio 2026

Prime Video ha confermato che gli episodi usciranno uno alla settimana, ogni mercoledì, senza doppi appuntamenti. La serie è già stata rinnovata anche per una terza stagione, le cui riprese inizieranno a breve, segno che l’universo di Fallout è destinato a crescere ancora.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche