Questa saga amatissima torna finalmente in streaming dopo il flop del film: ecco dove vederla Dopo il discusso film del 2016, Fallen torna sullo schermo con una nuova serie che rilegge la saga di Lauren Kate e porta otto episodi su Prime Video.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Per anni Fallen è stato uno dei titoli più amati dagli appassionati di fantasy romantico e narrativa young adult. La saga di Lauren Kate, iniziata nel 2009, aveva conquistato milioni di lettori grazie alla storia d’amore tormentata tra Luce e Daniel. Il passaggio al cinema, però, non aveva avuto lo stesso successo, trasformandosi in un vero flop e lasciando irrisolte le speranze di un possibile franchise. A distanza di anni, il mondo creato dalla scrittrice americana torna quindi sullo schermo con una nuova versione televisiva. Dal 21 agosto 2026, gli otto episodi della prima stagione di Fallen sono disponibili su Prime Video.

Fallen, dal successo dei libri al flop del film

Prima di arrivare sullo schermo, Fallen era soprattutto un fenomeno editoriale. Il primo romanzo, pubblicato nel 2009, aveva dato inizio a una saga composta da diversi volumi, diventata particolarmente popolare tra i lettori young adult dell’epoca. Al centro c’erano Luce Price, Daniel Grigori e un legame apparentemente inspiegabile, destinato a ripetersi attraverso vite diverse. Il cinema aveva provato a sfruttare quel successo qualche anno più tardi, ma il risultato era stato molto lontano dalle aspettative. Il film uscito nel 2016 aveva ricevuto reazioni molto negative e non era riuscito a trasformarsi nel punto di partenza di una nuova saga cinematografica. Anche la distribuzione complicata e l’accoglienza poco entusiasta contribuirono a rendere il progetto un’occasione mancata.

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Ora, però, Fallen ha una seconda possibilità. La serie televisiva riparte dagli elementi fondamentali dei libri, ma non vuole essere una semplice trasposizione del primo romanzo. La storia conserva Luce, Daniel, la Sword & Cross e il misterioso legame tra i protagonisti, modificando però parecchi aspetti della narrazione.

La serie Fallen cambia la storia dei romanzi

Una delle differenze più evidenti riguarda Daniel. Nel libro originale il ragazzo conosce già la verità su Luce, sul loro passato e sulle conseguenze del loro amore. La protagonista deve invece mettere insieme i vari pezzi del mistero per capire perché quel ragazzo le sembri così familiare. Nella serie la situazione viene ribaltata. Anche Daniel non possiede tutte le risposte e deve ricostruire gradualmente il proprio passato. Il mistero, quindi, diventa qualcosa che i due affrontano insieme, rendendo il loro rapporto molto diverso rispetto a quello raccontato nel primo romanzo.

Anche la Sword & Cross assume un ruolo decisamente più oscuro. L’istituto non è soltanto il luogo nel quale Luce viene mandata dopo il tragico incidente che ha cambiato la sua vita: diventa il centro di una storia fatta di osservazioni, esperimenti e possibili manipolazioni della memoria. I ragazzi iniziano così a chiedersi se i loro ricordi siano davvero affidabili e che cosa venga nascosto all’interno della struttura. La serie introduce inoltre molto prima alcuni elementi che nei romanzi arrivano soltanto successivamente. È il caso degli Outcasts, che diventano rapidamente parte della minaccia, mentre la storia di Penn viene ampliata e collegata maggiormente ai segreti della Sword & Cross.

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