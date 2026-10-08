Pierfrancesco Favino diventa l'uomo che salvò la famiglia Agnelli dal baratro: la storia vera che ha cambiato la FIAT e la new entry nel cast di Falcon
L'attore romano interpreta il protagonista di un'impresa epocale: al centro del film il drammatico momento in cui il destino dell'impero FIAT e della famiglia Agnelli è cambiato per sempre
Pierfrancesco Favino si prepara a portare sul grande schermo la storia di un altro personaggio di rilievo realmente esistito. L’attore sarà infatti Sergio Marchionne, il manager che riuscì a salvare la FIAT dal baratro del fallimento, nel nuovo film di Marco Bellocchio dal titolo Falcon.
Le riprese sono attualmente in corso a Toronto, in Canada, e vedono un cast attualmente composto da Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e Valeria Bruni Tedeschi, che sarà protagonista di un cameo. A loro si è aggiunto proprio in queste ore l’attore Louis Garrel che, secondo Variety, interpreterà John Elkann.
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Pierfrancesco Favino è Sergio Marchionne al cinema: la trama del film
Scomparso nel 2018 a 66 anni, Marchionne fu chiamato nel 2004 dalla famiglia Agnelli per prendere le redini di un’azienda in profonda crisi. Il film racconta proprio quegli anni: un ritratto spietato e visionario di un uomo che rivoluziona i vertici aziendali, insegna al giovane Elkann l’arte del comando e si lancia alla conquista del mercato americano. La svolta decisiva arriva nel 2009 con la scalata a Chrysler, un’operazione quasi a costo zero che porta alla nascita di un colosso mondiale dell’auto e moltiplica di dieci volte il valore della FIAT.
Ma la pellicola non si limita al successo economico, è bensì costruita come un thriller finanziario, che cerca di raccontare il prezzo umano di quell’impresa e la profonda solitudine di un uomo travolto dal suo stesso lavoro.
Marco Bellocchio torna per una nuova storia vera
Falcon segna anche il ritorno di Bellocchio alla regia. A 86 anni, il regista si conferma tra i più importanti e attivi maestri del nostro cinema. Dopo i successi di Il traditore (sempre con Favino), Rapito e la serie TV Portobello, il regista torna a collaborare con i suoi storici compagni di lavoro – lo scenografo Andrea Castorina, la costumista Daria Calvelli e la montatrice Francesca Calvelli – affiancato per la prima volta dal direttore della fotografia Matteo Cocco.
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