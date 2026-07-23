Fagnani-Marzullo, il direttore dell'evento prende posizione: "Le mie più sincere scuse". Il messaggio alla conduttrice di Belve Dopo il botta e risposta sulla maternità tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, Francesco Sigillo pubblica un messaggio rivolto alla giornalista: "Le mie più sincere scuse"

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La polemica nata durante la serata di "Appuntamenti d’Estate 2026", a Minori, continua a far discutere. Dopo il botta e risposta tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo sul tema della maternità, diventato virale sui social e al centro di un acceso dibattito, arriva la presa di posizione ufficiale dell’organizzazione della manifestazione. A intervenire è Francesco Sigillo, direttore artistico e responsabile dell’evento, che ha affidato ai social un messaggio rivolto direttamente alla giornalista e conduttrice di Belve.

Cosa è successo durante l’incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo

L’episodio risale alla serata di sabato 18 luglio, quando Francesca Fagnani era ospite della rassegna estiva di Minori per presentare il suo libro. Sul palco a intervistarla c’era Gigi Marzullo, che a un certo punto le ha rivolto una domanda sulla maternità, chiedendole, in sostanza, se le fosse mancata l’esperienza di diventare madre. La risposta della giornalista è stata immediata e piuttosto netta. Fagnani ha spiegato di ritenere quel tipo di domanda fuori luogo, sottolineando come nel 2026 non dovrebbe più essere normale chiedere a una donna perché non abbia avuto figli. Lo scambio ha generato un clima di tensione ed è stato ripreso da diversi presenti. Nel giro di poche ore i video hanno iniziato a circolare sui social, alimentando un confronto più ampio sul confine tra libertà di intervista, sensibilità personale e rispetto della sfera privata.

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Il messaggio del direttore della rassegna Francesco Sigillo a Francesca Fagnani: "Ci auguriamo che quanto accaduto non offuschi la serata"

A distanza di pochi giorni dalla vicenda, Francesco Sigillo ha deciso di intervenire pubblicamente con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha espresso le scuse dell’organizzazione nei confronti della giornalista. "Desidero pubblicamente, nella mia veste di direttore artistico e responsabile dell’evento, porgere le mie più sincere scuse alla Dott.ssa Francesca Fagnani per quanto accaduto", scrive Sigillo, precisando che l’organizzazione aveva lavorato "con la massima attenzione affinché fossero pienamente rispettate le condizioni concordate per lo svolgimento dell’incontro".

Nel post, il direttore ribadisce inoltre la gratitudine nei confronti della conduttrice per aver accettato l’invito alla manifestazione, riconoscendo il valore della sua presenza. "Rinnovo la mia profonda gratitudine per la sua presenza a Minori, che ha conferito prestigio e valore culturale alla manifestazione", si legge ancora. Infine, l’auspicio che l’episodio non finisca per oscurare il significato dell’iniziativa: "Ci auguriamo che quanto accaduto non offuschi il significato di una serata pensata per promuovere il dialogo, la cultura e il rispetto reciproco". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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