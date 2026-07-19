Francesca Fagnani, la lite durissima con Gigi Marzullo: "Domanda inopportuna". Il botta e risposta (in diretta) tra i due conduttori
Francesca Fagnani e Gigi Marzullo hanno avuto uno scontro diretto durante un evento pubblico. Il video della lite è virale
Francesca Fagnani e Gigi Marzullo sono stati protagonisti di uno scontro avvenuto durante un evento pubblico a cui hanno partecipato entrambi. I due conduttori si sono infatti scontrati sui temi della maternità e della genitorialità. Argomenti che hanno scatenato un vero e proprio dibattito, diventato virale in rete.
Cosa è successo tra Fagnani e Marzullo
Tutto è nato quando Gigi Marzullo ha posto alla Fagnani una domanda, che lei ha ritenuto inopportuna. Le ha infatti domandato se avvertisse la mancanza della maternità e la conduttrice di Belve ha risposto con tono fastidioso: "Ti rispondo per farti felice, non perché userei mai questo argomento nelle interviste". E ancora: "Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario. Non avendo figli, non posso sapere. Mi manca una cosa che non conosco? Non lo so. È una gioia immensa che non ho provato? Sicuramente sì. Però credo che la maternità si possa esprimere in mille modi diversi: con gli amici, la famiglia, anche con gli animali, con la protezione".
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Marzullo ha così spiegato di aver fatto quella domanda proprio perché si è rivolto a una "belva" che conduce un programma creato per essere pungente. "Ma non sei pungente. Stai facendo una domanda che nel 2026 non si dovrebbe più fare" – ha detto Fagnani – "Io non invado mai l’intimità degli altri nelle mie interviste. E comunque non mi sento ferita dalla domanda, sono felice di essere qua con te".
Lui ha inoltre fatto presente che una domanda non è mai indiscreta a suo parere, e la giornalista ha risposto: "Una domanda può essere mal posta o ben posta, e può essere inopportuna. Nel 2026 chiedere in pubblico perché una donna non è diventata madre è sbagliato". Poi ha concluso affermando che nemmeno lui è mai diventato padre.
"Non ti sto simpatica", le parole di Fagnani a Gigi Marzullo
Dopodiché, Gigi Marzullo ha provato ad alleggerire i toni e ha commentato che, durante l’incontro, stava venendo fuori la belva che c’è in lei. "Se facessimo un sondaggio, Fagnani apparirebbe per quello che non è" – ha detto il giornalista – "non viene considerata simpatica da tutti. In realtà, forse non si fa conoscere abbastanza".
"Parla per te" – ha risposto lei – "Se non mi trovi simpatica è un problema tuo, ma lo attribuisci agli altri. Sei venuto qui solo per l’amicizia col sindaco". E lo scontro si è concluso qui, anche se non del tutto.
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