Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Fagnani, la lite durissima con Gigi Marzullo: "Domanda inopportuna". Il botta e risposta (in diretta) tra i due conduttori

Francesca Fagnani e Gigi Marzullo hanno avuto uno scontro diretto durante un evento pubblico. Il video della lite è virale

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

fagnani marzullo lite

Francesca Fagnani e Gigi Marzullo sono stati protagonisti di uno scontro avvenuto durante un evento pubblico a cui hanno partecipato entrambi. I due conduttori si sono infatti scontrati sui temi della maternità e della genitorialità. Argomenti che hanno scatenato un vero e proprio dibattito, diventato virale in rete.

Cosa è successo tra Fagnani e Marzullo

Tutto è nato quando Gigi Marzullo ha posto alla Fagnani una domanda, che lei ha ritenuto inopportuna. Le ha infatti domandato se avvertisse la mancanza della maternità e la conduttrice di Belve ha risposto con tono fastidioso: "Ti rispondo per farti felice, non perché userei mai questo argomento nelle interviste". E ancora: "Mi manca un figlio? Non ho la prova del contrario. Non avendo figli, non posso sapere. Mi manca una cosa che non conosco? Non lo so. È una gioia immensa che non ho provato? Sicuramente sì. Però credo che la maternità si possa esprimere in mille modi diversi: con gli amici, la famiglia, anche con gli animali, con la protezione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Marzullo ha così spiegato di aver fatto quella domanda proprio perché si è rivolto a una "belva" che conduce un programma creato per essere pungente. "Ma non sei pungente. Stai facendo una domanda che nel 2026 non si dovrebbe più fare" – ha detto Fagnani – "Io non invado mai l’intimità degli altri nelle mie interviste. E comunque non mi sento ferita dalla domanda, sono felice di essere qua con te".

Lui ha inoltre fatto presente che una domanda non è mai indiscreta a suo parere, e la giornalista ha risposto: "Una domanda può essere mal posta o ben posta, e può essere inopportuna. Nel 2026 chiedere in pubblico perché una donna non è diventata madre è sbagliato". Poi ha concluso affermando che nemmeno lui è mai diventato padre.

"Non ti sto simpatica", le parole di Fagnani a Gigi Marzullo

Dopodiché, Gigi Marzullo ha provato ad alleggerire i toni e ha commentato che, durante l’incontro, stava venendo fuori la belva che c’è in lei. "Se facessimo un sondaggio, Fagnani apparirebbe per quello che non è" – ha detto il giornalista – "non viene considerata simpatica da tutti. In realtà, forse non si fa conoscere abbastanza".

"Parla per te" – ha risposto lei – "Se non mi trovi simpatica è un problema tuo, ma lo attribuisci agli altri. Sei venuto qui solo per l’amicizia col sindaco". E lo scontro si è concluso qui, anche se non del tutto.

Potrebbe interessarti anche

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Enrico Mentana dice addio a Bice, la cagnolina che lo accompagnava in diretta al TgLa7: “Amore infinito”. Il dolore di Francesca Fagnani

Il giornalista ha salutato con un post commosso uno dei suoi tre cavalier king, scom...
Francesca Fagnani

"Conferma Belve non è certa", Francesca Fagnani a rischio: la Rai la elogia ma dietro le quinte c'è maretta

Il programma di Rai 2 è uno dei punti forza, elogiato anche durante la presentazione...
chi l ha visto fagnani sciarelli

Chi l'ha visto?, “Francesca Fagnani in pole” per il dopo Federica Sciarelli: ma occhio al ribaltone di Massimo Giletti

Fagnani è la candidata che convince la Rai per il dopo Sciarelli, grazie ai successi...
Tiziana Aristarco

È morta Tiziana Aristarco, regista di “Mina Settembre”. L'addio doloroso di Elena Sofia Ricci e Serena Rossi

Il mondo dello spettacolo piange Tiziana Aristarco: figura centrale della fiction Ra...
MicaelaRamazzotti e Francesca Fagnani

Micaela Ramazzotti, perché Francesca Fagnani ha celebrarato il suo matrimonio: "Bastano piccole cose", il retroscena dopo Belve

L'attrice spiega perché, a sorpresa, ha scelto la giornalista che conosceva solo da ...
Simona Tagli e Caterina Balivo

Simona Tagli fredda l'ex Antonio Zequila a La volta buona: "Ora gli piacciono le 20enni", Balivo interviene e ferma tutto

Incorvaia si racconta senza filtri nel salotto della Balivo, rivelando le ferite dei...
Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, le parole (durissime) di un’amica e collega: “Sui social è stato un incosciente"

Una nota autrice tv ha commentato il caso del conduttore, dimostrando supporto ma an...
Valeria Bruni Tedeschi zittisce Micaela Ramazzotti dopo l'intervista a Belve: "Non è importante". Poi la stoccata all'Italia: "Medioevo"

Valeria Bruni Tedeschi zittisce Micaela Ramazzotti dopo l'intervista a Belve: "Non è importante". Poi la stoccata all'Italia: "Medioevo"

L'attrice replica alle dichiarazioni di Micaela Ramazzotti e racconta la sua vita pr...
gigi e vanessa ospiti

Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 23 giugno: chi sale sul palco con D'Alessio e Incontrada

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano su Canale 5 con una nuova puntata di Gig...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

Sara Temptation Island 2026

Sara di Temptation Island
Silvia Bonolis Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Erri De Luca

Erri De Luca

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963