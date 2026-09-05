Francesca Fagnani e Massimo Giletti a cena insieme: il conto diventa un siparietto e finisce a frecciatine Una cena tra amici si trasforma in un nuovo capitolo del tormentone sulla presunta avarizia del conduttore: Fagnani lo stuzzica, e davanti allo scontrino scatta la sua reazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una semplice cena tra amici si trasforma in una nuova occasione per scherzare su una vecchia fama che accompagna da anni Massimo Giletti, con Francesca Fagnani pronta a cogliere al volo l’arrivo del conto per tornare a punzecchiare il collega. Il risultato è un video ironico nel quale i due mostrano ancora una volta la confidenza costruita dopo tanti anni di amicizia.

La provocazione di Francesca Fagnani a cena con Massimo Giletti

A raccontare la serata è stata la stessa Francesca Fagnani, che venerdì 4 settembre ha condiviso sui social un breve video registrato durante la cena insieme a Massimo Giletti. La situazione è apparentemente normalissima, almeno fino a quando la conduttrice decide di trasformare il momento più temuto da chiunque si trovi a tavola in un piccolo spettacolo: "Allora, è un momento molto delicato, perché siano in attesa del conto da pagare", esordisce Fagnani rivolgendosi alla telecamera, mentre accanto a lei Giletti osserva la scena e decide di stare al gioco. Il giornalista, infatti, mostra il proprio portafoglio e domanda: "E chi paga?".

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È proprio quel gesto a fornire alla conduttrice l’occasione perfetta per rilanciare la battuta, facendo riferimento a una delle prese in giro che negli anni gli ha rivolto più volte. "Siamo amici da 20 anni e io non ho mai visto questo oggettino, possiamo far vedere il Sacro Graal. Tra l’altro per la prima volta lo vedo da vicino", commenta Fagnani, divertita dall’idea di aver finalmente davanti agli occhi il portafoglio dell’amico.

L’arrivo dello scontrino

La situazione raggiunge il suo momento più divertente quando arriva effettivamente il conto. Giletti, coerentemente con la scenetta costruita fino a quel momento, decide di pagare in contanti, ma prima vuole naturalmente controllare quanto dovrà spendere. Basta però uno sguardo allo scontrino perché Fagnani abbia un’altra occasione per rincarare la dose: "Guardate la sofferenza nel volto di questo uomo, la rigidità dei muscoli. viviamo questo momento insieme… forza, forza", commenta la conduttrice, concentrandosi proprio sulla reazione del collega davanti alla cifra da pagare. Il video si chiude con Giletti che apre il portafoglio, lasciando volutamente la battuta finale alla situazione stessa, senza bisogno di aggiungere altro.

Una vecchia storia tra amici

Quello andato in scena a cena non è comunque il primo confronto scherzoso tra Fagnani e Giletti sul presunto rapporto del conduttore con le spese. La loro complicità aveva già prodotto situazioni simili anche in passato, tanto che il tema della presunta avarizia di Giletti è diventato nel tempo una sorta di tormentone tra i due.

Già nel 2023, infatti, Fagnani aveva affrontato l’argomento durante un aperitivo nel centro di Roma e successivamente anche nello studio di Belve, incalzando il collega proprio sulla sua presunta ritrosia a mettere mano al portafoglio. In quell’occasione la conduttrice gli aveva ricordato persino un episodio nel quale, secondo il racconto, Giletti avrebbe fatto finta di aver dimenticato il portafoglio durante un pranzo: "Ancora con questa storia?", era stata la replica, pronunciata con tono divertito dal conduttore. A distanza di anni, dunque, la storia sembra tutt’altro che archiviata e Fagnani ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di riproporla. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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