Fabrizio Moro, boom dopo Canzonissima: il maxi-concerto e il tour della rinascita. Cosa ha in programma Fabrizio Moro ha vinto Canzonissima con "Il mio canto libero", preludio di una serie di impegni importanti, ma con un progetto a cui aspira per il prossimo anno

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il ritorno di "Canzonissima", a distanza di decenni dall’ultima edizione, ha sancito la vittoria di Fabrizio Moro con "Il mio canto libero". A trionfare non è stato solo un grande artista, ma anche una canzone leggendaria, conosciuta praticamente da tutti, nonostante il tanto tempo trascorso dalla sua uscita.

Il cantante può ora godersi appieno questo momento, il primo di una serie di impegni che lo attendono e che gli permetteranno di togliersi grandi soddisfazioni, oltre a sentire da vicino l’affetto del pubblico.

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Il grande periodo di Fabrizio Moro dopo "Canzonissima": i nuovi impegni che lo attendono

Non è certamente il periodo per riposare per Fabrizio Moro e adagiarsi dopo il successo ottenuto a "Canzonissima". Ancora pochi giorni e il cantante sarà impegnato in un tour dal titolo "Non ho paura di niente – Live 2026", che prende il via con un’anteprima prevista il 2 maggio presso il Palazzo dello Sport di Roma, un vero e prprio grande evento destinato a restare nella memoria.

Le date successive sono invece previste diverse settimane dopo e toccheranno varie città italiane, così da permettere a diversi fan di seguirlo dal vivo. Questi gli appuntamenti:

8 agosto 2026, Gualdo Tadino (Perugia – Valsorda);

23 ottobre 2026, Padova – Hall

24 ottobre 2026, Senigallia (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026, Milano – Fabrique

31 ottobre 2026, Venaria Reale (Torino) – Concordia

6 novembre 2026, Firenze – Cartiere Carrara

7 novembre 2026, Bologna – Estragon

12 novembre 2026,Napoli – Casa della Musica

13 novembre 2026, Molfetta (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026, Catania – Land

C’è però un’altra data da segnare in rosso sul calendario per chi ama Fabrizio Moro ed è davvero vicinissima. Domani, 27 aprile 2026, a pochi giorni dal maxi concerto di Roma, uscirà un nuovo brano, "Non ho niente da perdere", che dà anche il titolo alla serie dei suoi live. In concomitanza con la canzone, sarà disponibile anche in streaming, l’intero album, "Non ho paura di niente", che ora può essere ascoltato attraverso il link in bio presente sul suo profilo Instagram.

Il risultato ottenuto nello show condotto da Milly Carlucci potrebbe essere ora il preludio a un altro appuntamento importante, che il cantautore romano non esclude di prendere in considerazione. Il riferimento è al Festival di Sanremo 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino, organizzato con il supporto di Fabrizio Ferraguzzo, figura chiave dell’attuale panorama discografico italiano e braccio destro musicale nella kermesse canora del prossimo anno. E’ stato proprio il diretto interessato a sbilanciarsi a riguardo: "A Sanremo tornerei – ha detto -. Se uno come Fabrizio Ferraguzzo mi dicesse che una mia canzone può funzionare, mi fiderei". Del resto, nella finale di "Canzonissima" lui ha scelto di portare anche "Portami via", brano che lui aveva scritto come dedica per sua figlia, con cui si è classificato al settimo posto all’Ariston, scritta proprio da Ferraguzzo.

E chissà che questa idea non possa diventare presto realtà, a breve potremmo saperne di più.

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