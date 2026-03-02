Sanremo 2027, chi è Fabrizio Ferraguzzo: il feeling (artistico) con De Martino e cosa farà al Festival
Il manager e discografico italiano affiancherà Stefano De Martino a Sanremo 2027 guidando la direzione musicale del Festival: scopriamo di più su di lui.
Nel corso della finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino, proprio come ipotizzato nel corso degli ultimi mesi. Il conduttore di Affari Tuoi avrà tra le sue mani un’eredità non facile da gestire, ma nel farlo non sarà certamente da solo. De Martino sarà infatti affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, storico manager e discografico italiano, con all’attivo produzioni di grandissimo successo, che si occuperà della direzione musicale del Festival. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.
Chi è Fabrizio Ferraguzzo, il boom con Achille Lauro e i Maneskin
Fabrizio Ferraguzzo, nato e cresciuto a Roma, ha coltivato fin da piccolo l’enorme passione per la musica, riuscendo nel tempo a diventare uno dei manager musicali più importanti d’Italia. Fabrizio ha iniziato come A&R per Sony Music Italy e per circa sei anni, ovvero dal 2014 al 2020, è stato il direttore musicale di X Factor Italia, dove ha contribuito a lanciare molti talenti emergenti. Come produttore ha lavorato a brani iconici come "Rolls Royce" di Achille Lauro e ha collaborato con I Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2021 è diventato manager dei Maneskin, attraverso la sua società Exit Music Management fondata con Marica Casalinuovo, portando la band al successo internazionale.
È stato proprio lui a curare la produzione di Zitti e buoni, il brano che ha permesso ai Maneskin di vincere prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest nel 2021. Nel 2020, Ferraguzzo ha fondato anche Stardust, agenzia leader nell’influencer marketing, e successivamente Moysa, hub musicale milanese. Mentre nel 2024 è entrato a far parte della National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS) di Los Angeles, diventando il quarto italiano nella giuria votante dei Grammy Awards.
Fabrizio Ferraguzzo direttore musicale di Sanremo 2027
Una nuova svolta di carriera per Fabrizio Ferraguzzo arriverà nel 2027, essendo stato scelto da Stefano De Martino per guidare la direzione musicale del Festival di Sanremo del prossimo anno, ricoprendo un ruolo centrale nella selezione dei brani e nella direzione del cast. Negli anni Ferraguzzo ha contribuito a portare al successo internazionale molti talenti emergenti e, di conseguenza, chi meglio di lui può costruire un cast in perfetto equilibrio tra talento e innovazione. Se da un lato De Martino ha già ampiamente dimostrato di avere grandissime doti in veste di conduttore, dall’altro lato Ferraguzzo è ad oggi uno dei massimi esperti italiani dal punto di vista musicale. Un’accoppiata che potrebbe dunque rivelarsi davvero vincente.
