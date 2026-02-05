Fabrizio Corona, profili social riattivati (anzi no): caos sul web e l’ultima mossa di Mediaset
Gli account Instagram dell'ex re dei paparazzi sono stati riattivati per qualche ora dopo la recente chiusura, ma ora risultano nuovamente oscurati: cosa succede
AGGIORNAMENTO
Dopo qualche ora online, i profili social di Fabrizio Corona e Verissimo risultano nuovamente oscurati.
La disattivazione dei profili social di Fabrizio Corona è durata soltanto due giorni. L’ex re dei paparazzi è infatti tornato su Instagram generando grande esultanza da parte dei suoi numerosi follower. A oscurare gli account social di Corona e Falsissimo il 3 febbraio era stata proprio Meta per "violazioni multiple degli Standard della community", come aveva sottolineato un porta voce dell’impresa americana. La tensione interna al caso mediatico e giudiziario che è venuto a crearsi in queste ultime settimane continua a crescere a dismisura, e questa breve parentesi non potrà che scaldare ancor di più l’animo anarchico di Corona, intenzionato quanto prima a tornare su suoi passi, mentre Mediaset tenta il tutto e per tutto per fermarlo: scopriamo di più.
Fabrizio Corona torna online: i fan esultano: "Ora avanti verso lo scacco matto"
Ebbene sì, la disattivazione degli account social di Fabrizio Corona e Falsissimo è durata appena 48 ore. Dopo l’oscuramento attuato da Meta, l’avvocato dell’ex re dei paparazzai Ivano Chiesa era intervenuto affermando: "Non conosco le motivazioni precise della rimozione, ma qui è a rischio la libertà di espressione. Si tratta di un’operazione di censura impressionante, degna di Paesi non democratici, non dell’Italia. Le persone hanno compreso che l’intento era solo questo e me ne accorgo quando mi fermano per strada: sono tutti dalla parte di Fabrizio".
Da questa mattina i social di Corona sono ufficialmente tornati attivi e al di sotto dell’ultimo post molti fan hanno espresso grande entusiasmo per il suo ritorno. "Profilo riattivato… Ora avanti verso lo scacco matto al potere", si legge in un commento. Molti i follower che lo incitano a continuare la sua battaglia contro quello che lui stesso ha definito ‘Sistema Mediaset’, colpendo con accuse particolarmente gravi molti volti noti dell’Azienda televisiva di Cologno Monzese.
Mediaset tenta di fermare Corona nei locali
Parallelamente al caos social tra account disattivati e poi riattivati, la guerra tra Mediaset e Fabrizio Corona sembrerebbe essere continuata anche in altri contesti. Da quanto affermato dalle ultime indiscrezioni di Fanpage, i legali che rappresentano la rete del Biscione avrebbero inviato dei comunicati ai locali intenzionati a ospitare Fabrizio Corona, per evitare che le sue ospitate possano diventare occasioni in più per accusare e diffamare Mediaset e chi ne fa parte. In sostanza, nel caso in cui Corona dovesse portare avanti la sua ‘battaglia’ anche durante le sue serate nei locali, sarebbero poi i locali stessi a doverne rispondere legalmente.
Per il prossimo 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino, sarebbe già prevista la presenza di Fabrizio Corona al Club di Ghezzano, in provincia di Pisa, e se questo avverrà il locale dovrà fare molta attenzione al suo ospite. Lo stesso comunicato ufficiale del legale Salvatore Pino invita infatti i gestori dei locali a "presidiare adeguatamente".
