Fabrizio Corona si prepara per 'Falsissimo' e intanto svela: "Con Sara Barbieri finirà" Intervistato a Radio Marte, l’ex Re dei paparazzi ha parlato della sua attuale relazione e delle ex storiche Nina Moric e Belen Rodriguez: le sue parole.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fabrizio Corona non è certo intenzionato a fermarsi e lo dimostra proprio il fatto che stia già preparando una nuova puntata di Falsissimo che, da quanto rivelato dallo stesso ex Re dei paparazzi, dovrebbe uscire il prossimo 2 marzo con novità a dir poco esplosive. Nell’attesa di scoprire cosa avrà da dire questa volta, Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Marte, nella quale ha fatto una particolare ipotesi in merito alla sua attuale relazione con Sara Barbieri, e ha parlato in maniera molto diversa di due ex storiche, ovvero Nina Moric e Belen Rodriguez. Ecco nel dettaglio cosa ha detto.

Corona e la storia d’amore con Sara Barbieri: "Finirà", poi la stoccata a Nina Moric

Fabrizio Corona è legato ormai da diverso tempo alla giovane Sara Barbieri, con la quale nel 2024 ha dato alla luce il figlio Thiago. Nonostante per il momento le cose tra loro stiano andando a gonfie vele, l’ex Re dei paparazzi sembra già sicuro che questa relazione, come le precedenti, sia destinata prima o poi a concludersi. Intervistato a Radio Marte, a proposito della sua attuale relazione, Corona ha infatti affermato: "La ragazza con cui sto adesso? Sono certo che un giorno finirà, ma ci vorremmo bene". Una frase che sicuramente non farà particolarmente piacere alla compagna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella lunga intervista, non è mancata nemmeno una dura stoccata alla ex Nina Moric, madre del suo primogenito Carlos Maria. "Non voglio bene a tutte le persone con cui ho vissuto un pezzo di vita o a tutte le donne con cui sono stato. Non posso dire di tenere ancora a tutte. Con la mia ex moglie siamo in guerra totale, le ho voluto bene, ma è impossibile volerle bene". Da quanto emerso, pare che ad oggi tra Corona e Nina Moric non vi sia alcun rapporto, ma solo rancori e accuse reciproche.

Fabrizio Corona e il rapporto con Belen Rodriguez: "A lei voglio bene"

Molto diverse sono invece le parole che Fabrizio Corona ha espresso nei confronti della ex Belen Rodriguez. "A Belen voglio tanto bene. Con lei ci sentiamo sempre. Ci tengo, nonostante in passato io l’abbia anche tradita. I ricordi con lei non li posso cancellare, sono momenti belli vissuti, tutti quei momenti sono stati bellissimi". Un’amicizia che continua nonostante l’ex Re dei paparazzi ne abbia combinate veramente di tutti i colori a Belen durante la loro relazione.

Primo su tutti, lo scoop creato proprio da lui chiamando appositamente un fotografo durante il primo viaggio con Belen alle Maldive. Le foto di lui e della showgirl argentina quasi interamente senza veli fecero il giro dei giornali in pochissimo tempo. All’inizio Corona negò di aver pianificato tutto, ma anni dopo la verità venne fuori. Ad oggi, Fabrizio non appare però per nulla pentito in merito alla questione, ma al contrario si dice alquanto soddisfatto. "Ho creato un personaggio, da lì in poi è stata una star", ha rivelato sottintendendo di aver fatto un favore a Belen. La showgirl la penserà allo steso modo? Difficile da credere.

Potrebbe interessarti anche