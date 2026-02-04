Fabrizio Corona su Gerry Scotti: “Meglio se non mi denuncia, non ha fatto mea culpa”
L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare del conduttore de La Ruota della Fortuna, rivelando perché non l’avrebbe denunciato dopo le accuse di Falsissimo
Fabrizio Corona torna sul ‘caso’ Gerry Scotti. Dopo avere attaccato Alfonso Signorini (e avere promesso rivelazioni anche su Maria De Filippi) nel suo podcast Falsissimo, infatti, l’ex re dei paparazzi ha preso di mira il conduttore de La Ruota della Fortuna. Quest’ultimo, tuttavia, si è limitato a smentire le pesanti accuse di Corona, senza ‘rispondere’ sul piano legale. Stando a quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi a Peppy Night su Canale 21, ci sarebbe una motivazione ben precisa dietro la scelta di Scotti e la sua denuncia ‘mancata’. Scopriamo tutti i dettagli.
Fabrizio Corona torna a parlare di Gerry Scotti: l’accusa
"Gerry Scotti non mi ha denunciato, sai perché? Perché se vai in aula e quello che accusi ti porta le prove fai una figura di me**a" ha spiegato, senza troppi giri di parole, Fabrizio Corona parlando del ‘caso’ Gerry Scotti. Stando alla versione dell’ex re dei paparazzi, infatti, Scotti avrebbe scelto di non denunciarlo per non macchiare ulteriormente la sua figura. Ospite di Peppe Iodice al peppy Night in onda su Canale 21, Corona è tornato alla carica ribadendo i suoi attacchi nei confronti del conduttore de La Ruota della Fortuna, accusato di avere tenuto presunti comportamenti poco professionali con le ‘Letterine’ di Passaparola nel corso della sua carriera televisiva: "Andate a vedere i video di Gerry Scotti in rete girati tra fine anni Novanta e inizio Duenila, avete visto come palpeggiava le ragazze a Passaparola?"
La mancata denuncia di Scotti: cosa c’è dietro la scelta del conduttore (secondo Corona)
Secondo Fabrizio Corona – come detto – dietro la decisione di Gerry Scotti ci sarebbe un motivo preciso. Stando alla versione dell’ex re dei paparazzi, il conduttore de La Ruota della Fortuna si sarebbe volutamente limitato a smentire le accuse di Falsissimo in un’intervista, senza tuttavia intraprendere una battaglia legale contro di lui (come fatto invece da Alfonso Signorini dopo lo scoppio del caso dei casting del Grande Fratello VIP). Secondo lui, in sostanza, ‘zio Gerry’ avrebbe preferito non discolparsi in sede legale non avendo la possibilità di dimostrare il contrario della ‘sua’ verità: "Si chiama exceptio veritatis, quindi meglio se non denuncia. Dopo quello che è successo, ha rilasciato un’intervista al Corriere e non ha fatto un mea culpa, si è dispiaciuto per le ragazze".
