Fabrizio Corona spiazza la conduttrice del podcast Radici: "Chi ti dice che non mi piacciano anche i maschi?" Tra confessioni, provocazioni e retroscena sul mondo dello spettacolo, l'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Fabrizio Corona è tornato a far discutere grazie alla sua partecipazione al podcast Radici Beyond The Name, dove si è raccontato senza particolari filtri, alternando riflessioni personali, ricordi del passato e alcune affermazioni destinate inevitabilmente a far parlare. Del resto, chi conosce il personaggio sa bene che provocazione e sincerità, nel suo caso, spesso finiscono per intrecciarsi fino a diventare difficili da separare.

Fabrizio Corona e la battuta che ha acceso il dibattito

Uno dei momenti più commentati dell’intervista è arrivato nel finale, quando la giornalista Ughetta Di Carlo gli ha rivolto una domanda provocatoria sul suo rapporto con il denaro. Alla richiesta di sapere se sarebbe disposto a frequentare un uomo per soldi, Corona ha risposto immediatamente con una frase che ha sorpreso la stessa conduttrice: "Se potrei mai uscire con degli uomini? E chi ti dice che non mi piacciano anche i maschi?!". Dopo una risata che ha seguito la risposta, l’ex fotografo dei vip ha chiarito il tono provocatorio dell’uscita, ma il tema non è certo nuovo nelle sue dichiarazioni pubbliche. Negli anni, infatti, Corona ha più volte affrontato l’argomento parlando apertamente di esperienze e curiosità vissute in passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le confessioni sulle esperienze del passato

Già in precedenti apparizioni, tra cui Peppy Night e il suo progetto Falsissimo, Corona aveva affrontato il tema con parole piuttosto dirette. In una delle sue dichiarazioni più note aveva spiegato: "Credo che le esperienze omosessuali le abbiamo avute in tantissimi. Tante persone poi la provano, poi a molti piace e magari ne hanno anche altre, però il loro orientamento resta etero. Credo che il freaky ce l’abbiamo avuto tutti. Io non nego di averlo avuto, perché sono molto sincero". Un concetto che aveva ulteriormente sviluppato sostenendo che certe esperienze possano essere vissute con naturalezza e senza pregiudizi, ribadendo il proprio punto di vista in modo netto e senza particolari cautele.

Il rapporto con Nina Moric e Belen Rodriguez, e le paparazzate

Durante la conversazione c’è stato spazio anche per una riflessione sulle donne che hanno segnato la sua vita. Corona ha parlato apertamente dei propri errori sentimentali, arrivando ad ammettere: "Quando ho conosciuto Nina ero ancora abbastanza buono, ma dopo poco ho venduto l’anima al diavolo, ho usato le donne con cui sono stato, Nina non mi ha mai perdonato, a differenza di Belen, che invece mi ha capito".

Non poteva mancare un passaggio dedicato al mondo che lo ha reso famoso. Corona ha infatti spiegato come, secondo lui, molti personaggi pubblici gestiscano i rapporti con i fotografi attraverso accordi e strategie precise. A suo dire, in diversi casi esisterebbero veri e propri meccanismi condivisi per ottenere gli scatti migliori e controllare la propria immagine pubblica. A conferma di questa visione, ha ricordato anche un episodio ormai noto legato a una vacanza alle Maldive nel 2009, quando avrebbe addirittura portato con sé un fotografo per immortalare alcuni momenti insieme a Belen Rodriguez. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche