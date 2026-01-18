Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di "Falsissimo" La conduttrice de La Ruota della Fortuna Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona dal mandare in onda la puntata Falsissimo su di lei.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Netflix

CONDIVIDI

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con un nuovo atteso episodio di Falsissimo – Il prezzo del successo, il format YouTube che, puntata dopo puntata, continua a scuotere il mondo dello spettacolo tra accuse, retroscena e rivelazioni destinate a far discutere. Il terzo capitolo, in uscita lunedì 26 gennaio 2026, viene annunciato dallo stesso Corona come un’altra picconata al mondo dello showbusiness e avrebbe come obiettivo la donna più ammirata su Mediaset nel corso dell’attuale stagione televisiva.

Fabrizio Corona su Falsissimo contro Samira Lui, lei lo avrebbe diffidato

In queste ore, però, attorno alla prossima attesa puntata si è aggiunto un ulteriore elemento di tensione. Secondo quanto riportato dall’influencer Amedeo Venza, la conduttrice Samira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona, nel tentativo di bloccare o limitare la diffusione di contenuti che la riguarderebbero direttamente. Una mossa che, se confermata, segnala la volontà di tutelarsi prima della messa online di una puntata che si preannuncia esplosiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Corona ha citato per la prima volta Samira Lui negli scorsi giorni, annunciando l’intenzione di raccontarne la storia della showgirl e del fidanzato Luigi Punzo all’interno di Falsissimo. Con una frase volutamente ambigua, ha collegato il suo nome al tema centrale del format, ovvero il "prezzo del successo", lasciando intendere che la sua presenza nel mondo dello spettacolo non sarebbe casuale. Parole che hanno immediatamente scatenato reazioni sui social e acceso la curiosità del pubblico.

Al momento, Samira Lui non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La presunta diffida rappresenterebbe l’unica risposta concreta a un racconto che deve ancora andare in onda. Tutto resta quindi sospeso fino a lunedì 26 gennaio, quando Fabrizio Corona promette di "raccontare tutto" e Falsissimo si prepara, ancora una volta, a dividere l’opinione pubblica tra chi lo considera un’inchiesta alternativa e chi lo accusa di trasformare il gossip in spettacolo senza filtri.

Corona ospitate e accuse continue

Corona, dal canto suo, ha alzato ulteriormente il livello dell’attesa attorno al suo format parlando apertamente di nuove rivelazioni che non si fermerebbero ai casi già emersi nelle settimane precedenti per quanto riguarda i favori in cambio del successo televisivo. Al centro del racconto non ci sarebbe solo Alfonso Signorini, figura chiave del sistema televisivo italiano, già coinvolto in vicende giudiziarie e mediatiche che hanno portato anche alla sua autosospensione da Mediaset. Ospite di Massimo Giletti su Rai 3, Corona ha parlato di materiale definito "terrificante", facendo riferimento a chat, messaggi e documenti che, a suo dire, potrebbero avere conseguenze rilevanti anche sul piano giudiziario. Secondo l’ex re dei paparazzi, quanto finora reso pubblico rappresenterebbe solo una parte di una storia molto più ampia e complessa. Nel corso di ospitate in varie discoteche è uscito anche il nome di Maria De Filippi, un nome talmente grande che potrebbe provocare un vero e proprio terremoto. Nel frattempo l’attesa è per la prossima puntata dedicata a Samira Lui.

Potrebbe interessarti anche