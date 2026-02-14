Fabrizio Corona ricoverato in ospedale per problemi cardiologici, la foto choc e il dettaglio inquietante Ricovero in cardiologia, Fabrizio Corona pubblica la foto su X: pressione alta e accertamenti in corso mentre infuria lo scontro legale con Mediaset

Uno scatto pubblicato pochi minuti fa su X riaccende i riflettori su Fabrizio Corona. L’ex fotografo si mostra disteso su un letto d’ospedale, con i sensori applicati al torace per un elettrocardiogramma. A corredo dell’immagine, una frase che suona come un manifesto personale della sua proverbiale guasconeria che non l’abbandona neanche in un momento di difficoltà:

"Non mi state fermando, mi state ricreando"

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale per accertamenti cardiologici

Nello scatto pubblicato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, si intravedono sullo schermo del macchinario a cui è collegato i parametri 167/110, che risultano decisamente elevati e che evidentemente hanno costretto l’ex paparazzo a recarsi in ospedale. Corona ha poi spiegato di essere ricoverato in cardiologia per accertamenti. Nel monitor visibile nella foto compaiono valori pressori elevati, elemento che lascia intuire la necessità di verifiche mediche approfondite. Non sono stati diffusi bollettini ufficiali né dettagli clinici ulteriori.

Il post ha diviso il pubblico: da una parte i messaggi di preoccupazione, dall’altra chi legge l’episodio dentro la consueta voglia di esposizione mediatica che da anni accompagna ogni sua vicenda personale. Al momento, l’unica fonte resta quanto pubblicato direttamente sul suo profilo X, dove il post in questione è stato preso d’assalto dai fan. C’è chi scrive: "Riguardati Fabry… abbiamo bisogno di te…io ti voglio in politica", oppure: "Ci manca solo l’infarto. Adesso no, eh, Fabrizio?! Adesso no! Tirati su, vita sana, e tanto amore", e ancora: "Se la pressione e i battiti sul monitor sono veramente i tuoi, ci hai abituato tu alle falsità e alle bugie, il tuo cuore ti sta dicendo "o ti fermi tu o mi fermo io". Fatti due conti…".

Corona onfire tra Signorini, Mediaset e tribunali

Il ricovero arriva in un momento già incandescente. Nelle scorse settimane Fabrizio Corona era tornato protagonista della scena televisiva e mediatica con dichiarazioni esplosive rilasciate a Falsissimo, il suo format online, dove ha puntato il dito contro Alfonso Signorini e contro il presunto sistema Mediaset. Accuse pesantissime, definite da lui stesso come "bombe", che hanno innescato una dura reazione legale dell’azienda milanese che ha annunciato una causa da 160 milioni di euro.

La vicenda si è rapidamente trasformata in uno scontro giudiziario destinato a proseguire in tribunale. Diffide, richieste di risarcimento e la chiusura dei suoi profili sulle piattaforme social (ora è attivo solo il suo account su X) hanno segnato un’escalation che ora si intreccia con questo nuovo capitolo legato alla salute. Mentre resta da chiarire il quadro clinico, l’attenzione pubblica rimane alta. Fabrizio Corona, ancora una volta, si trova al centro di un intreccio tra dimensione personale, esposizione social e conflitto mediatico.

