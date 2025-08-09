Fabrizio Corona fa la proposta di nozze alla compagna, ma è una frecciata ad Alessandra Amoroso: "Credete alle favole" Un siparietto in Sardegna che ha diviso i social col confine sottile tra provocazione e insensibilità, scatenando il pubblico, tra chi lo condanna e chi lo sostiene.

Fabrizio Corona non ha mai fatto mistero di amare la provocazione e, soprattutto, le polemiche social. Da qui nasce la sua recente trovata, una messa in scena in cui si inginocchia davanti alla compagna Sara Barbieri come in una classica proposta di matrimonio, è diventata subito oggetto di discussione. Il video è esplicitamente costruito per essere ironico, chiuso dal claim del suo canale e accompagnato da una scritta che non lascia equivoci: "Credete alle favole". Ma il contesto e il tempismo hanno trasformato una gag privata in un fatto pubblico e, per molti, in una frecciata rivolta alla recente proposta ricevuta da Alessandra Amoroso.

La messa in scena sui social di Fabrizio Corona

Il filmato mostra Sara Barbieri di spalle, mentre contempla un panorama della Sardegna. Corona si avvicina, si inginocchia, estrae un anello: lei sorride, dice "Sì" e poi scoppia a ridere insieme a lui. Tutto sembra studiato, compresa la colonna sonora, la complicità tra i due e la chiusa ironica. La stessa Barbieri scherza nei commenti: "Amore mio con tutto il bene e l’amore, ma ci manca che ti sposo (dopo Thiago siamo sposati forever)", rimarcando che si tratta di un siparietto familiare.

La presunta frecciata alla proposta di Alessandra Amoroso

A rendere la gag più scomoda è la tempistica: solo poche ore prima il compagno di Alessandra Amoroso, Valerio Pastore, aveva fatto la sua proposta sul palco dell’Oversound Music Festival, un momento emotivo e pubblico che i fan hanno vissuto come autentico e intimo. Per molti osservatori, dunque, la trovata di Corona suona come una frecciata che colpisce chi invece ha scelto di condividere quel momento con il pubblico.

Le reazioni del pubblico

I commenti si sono divisi: da una parte chi applaude l’astuzia mediatica di Corona e l’abilità di trasformare qualsiasi momento in contenuto virale; dall’altra, fan della cantante e persone più sensibili al valore dell’intimità familiare che giudicano il gesto fuori luogo e di cattivo gusto, soprattutto considerando che la coppia di Amoroso è in attesa di un bambino. La polarizzazione del pubblico dimostra come il confine tra ironia e attacco personale sia piuttosto labile.

Corona tra provocazione sociale e attacco personale alla cantante

Non è chiaro se Corona avesse intenzione di prendersela specificamente con Alessandra Amoroso: la sua invettiva sembra più ampia, rivolta al suo tanto criticato "circolino" dei vip e alla loro tendenza a spettacolarizzare ogni gesto. Tuttavia, la coincidenza temporale ha dato al gesto una carica simbolica molto chiara. Che si tratti di satira, di arguta presa di posizione o di un atto deliberatamente provocatorio, il risultato è lo stesso: Corona ha ottenuto visibilità e ha costretto il pubblico a discutere.

