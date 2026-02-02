Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: “Tornerà tutto come prima”. Cosa farà stasera
Nonostante i divieti e l’oscuramento delle ultime puntate di Falsissimo, Corona ha annunciato che rimetterà online l’ultima puntata con nuovi dettagli.
Negli anni l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona ha dimostrato parecchie volte di essere molto determinato nel portare avanti i propri obiettivi, spesso senza curarsi troppo delle conseguenze. Non appare dunque così sorprendente che anche in questo caso abbia deciso di non fermarsi nemmeno di fronte alla giustizia e all’intervento dei legali. Dopo aver pubblicato nel corso delle ultime puntante di Falsissimo pesanti accuse nei confronti di Alfonso Signorini, Gerry Scotti e altri personaggi noti di Mediaset, l’azienda televisiva è ricorsa alle vie legali chiedendo la rimozione e l’oscuramente dei video in questione per violazione del copyright. La richiesta è stata approvata, ma pare che questo non sia bastato a fermare Fabrizio Corona, il quale ha annunciato che proprio questa sera ripubblicherà l‘ultima puntata di Falsissimo in una versione addirittura aggiornata: scopriamo di più.
Falsissimo, Corona ripubblica l’ultima puntata nonostante il blocco
Ebbene sì, pare proprio che nemmeno il ricorso alle vie legali sia riuscito a fermare Fabrizio Corona nella sua battaglia contro quello che lui stesso definisce ‘Sistema Mediaset’. Dopo essersi scagliato contro Alfonso Signorini, Gerry Scotti, Maria De Filippi e altri personaggi noti della rete del Biscione, sia alcuni dei diretti interessati che la stessa rete Mediaset hanno deciso di ricorrere alle vie legali. Corona è stato dunque costretto a oscurare o rimuovere dal web le ultime quattro puntate di Falsissimo dedicate proprio al ‘Sistema Mediaset’.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Poteva essere finita qui? Ovviamente no, perché nonostante il blocco e le ultime imposizioni del giudice, Corona ha annunciato che proprio questa sera ripubblicherà su YouTube l’ultima puntata di Falsissimo aggiungendo, a suo dire, notizie e dettagli ancora più gravi. "Lunedì 2 febbraio Il prezzo del successo – parte finale (quella censurata). Fuori ore 21, con 30 minuti nuovi. Stiamo settando tutto il canale YouTube per evitare agguati del potere che ci vuole spegnere. Cinque giorni e torna tutto come prima, meglio di prima", ha scritto l’ex Re dei paparazzi sui social.
Fabrizio Corona contro Mediaset: "Io lunedì rimetto la puntata, e ci metto delle cose più gravi"
Sembra proprio che il tentativo di Mediaset di mettere a tacere Fabrizio Corona lo abbia portato ad accanirsi ancora di più nel portare a termine il suo obiettivo: svelare tutti gli altarini che si nascondono dietro quello che lui definisce ‘Sistema Mediaset’. Dopo la rimozione di tutti i video e i contenuti riferiti ad Alfonso Signorini, come imposto dal Tribunale di Milano, il blocco richiesto dalla rete del Biscione per violazione del copyright ha portato Corona a dover definitivamente oscurare le ultime puntate di Falsissimo. Il risultato? Questa sera Corona pubblicherà di nuovo l’ultima puntata svelando, a suo dire, cose peggiori delle precedenti. Un caso destinato a continuare ancora per molto.
Potrebbe interessarti anche
Corona nei guai per il caso Scotti, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo: due nuove letterine difendono Gerry
Dopo il successo record di visualizzazioni, il format di Fabrizio Corona incassa un ...
Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: "Non vedo l'ora"
Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione del...
Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione
L’ex Re dei paparazzi non potrà andare in onda con la nuova puntata di Falsissimo pr...
Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto lo stop ai social
L'azienda ha anche chiesto al Dda di vietare l'uso dei social e di altre piattaforme...
Caso Signorini, Corona torna all'attacco dopo i divieti del Tribunale: "Su di me un Editto Bulgaro"
Il provvedimento del Giudice non ferma Falsissimo che va comunque in onda senza pubb...
Caso Signorini, interviene Pucci: le parole (sorprendenti) su Fabrizio Corona
Il comico, durante un suo spettacolo a teatro, si è esposto dando ragione all'ex pap...
Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio Corona
Nell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi da...
Caso Gerry Scotti, interviene l'ex letterina Cristina Cellai: "Ho scritto a Fabrizio Corona", la testimonianza che smonta lo scandalo
Tra accuse, smentite e ricordi di un passato televisivo, l’ex letterina rompe il sil...