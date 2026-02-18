Fabrizio Corona è malato: “Una roba brutta che non guarisce”, il verdetto dei medici L’ex re dei paparazzi ha parlato della malattia che l’ha costretto al ricovero in ospedale negli ultimi giorni: “La battaglia più importante della mia vita”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Fabrizio Corona si è rimesso all’opera. Dopo il ricovero in ospedale degli ultimi giorni, infatti, l’ex re dei paparazzi è tornato subito al lavoro e ieri sera è stato regolarmente ospite del Peppy Night di Peppe Iodice a Napoli, in onda su Canale 21. Nel pomeriggio, invece, Corona è stato ospite di Fabio Brescia a Radio Marte e ha parlato proprio della malattia che l’ha costretto al ricovero, svelando anche qualche retroscena allarmante. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Fabrizio Corona, che cosa ha l’ex re dei paparazzi: la malattia

Ospite di Fabio Brescia a Radio Marte, Fabrizio Corona ha parlato dei problemi di salute che l’hanno costretto al ricovero per ben tre giorni a Milano. L’ex re dei paparazzi, infatti, è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli per alcuni disturbi. Stando a quanto rivelato da Corona stesso a Radio Marte, si tratterebbe di "una roba brutta che non guarisce". "Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla" ha svelato inoltre l’imprenditore siciliano, che pochi giorni fa sui social aveva pubblicato una foto in ospedale promettendo: "Non mi state fermando, mi state ricreando".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Corona sul ricovero: cosa ha detto

Ora Fabrizio Corona ha svelato qualche dettaglio in più e ha confessato di avere avuto difficoltà e di non avere risolto i suoi problemi di salute: "Per me è uno sforzo. I medici dicono ‘ti devi fermare 10 giorni’, un amico con cui lavoro mi dice ‘i grandi campioni si fermano e ripartono’ ma io non ho il tempo, soprattutto ora. In questo momento ogni giorno vale oro". Ospite del Peppy Night di Peppe Iodice su Canale 21 in serata, infatti, l’ex re dei paparazzi ha annunciato di essere pronto a tornare sul caso Signorini il prossimo 2 marzo, nonostante la causa intentata dai volti Mediaset e il provvedimento che ha di fatto ‘bloccato’ il suo podcast Falsissimo impedendogli di pubblicare altri contenuti sul conduttore e sul sistema di casting del GF Vip. "Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto" ha spiegato Fabrizio Corona

Potrebbe interessarti anche