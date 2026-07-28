Fabrizio Corona nei guai per la Jeep autostrada: dovrà pagare una cifra astronomica, la sentenza fa emergere un dettaglio inatteso Arriva la decisione del Tribunale di Milano, che riporta sotto i riflettori una controversia sul noleggio di due auto di lusso, tra fatture contestate, presunti guasti e una Jeep ferma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo tante vicende giudiziarie che negli anni hanno coinvolto Fabrizio Corona, un nuovo capitolo è tornato a far discutere. Questa volta al centro della vicenda non ci sono dichiarazioni o polemiche mediatiche, bensì una controversia civile relativa al noleggio di due vetture di lusso, conclusasi con una decisione del Tribunale di Milano sfavorevole alla società Atena Srl, riconducibile all’ex fotografo dei vip. Tra i problemi principali figura quello relativo a una Jeep Wrangler lasciata in autostrada, il cui recupero avrebbe però raccontato una storia diversa da quella inizialmente sostenuta.

Fabrizio Corona e la controversia tra la società e l’autonoleggio

L’intera vicenda ruota attorno ai rapporti tra Atena Srl e una società specializzata nel noleggio di automobili. Secondo quanto emerso nel procedimento, il Tribunale avrebbe respinto l’opposizione presentata dalla società contro un decreto ingiuntivo emesso dopo il mancato pagamento di alcune fatture. La decisione comporterebbe il pagamento di una penale di 15 mila euro, ai quali si aggiungerebbero 2.500 euro di spese legali, mentre un’altra parte della controversia riguardava il superamento del chilometraggio previsto dal contratto di noleggio. In quel caso, il credito maturato dall’azienda sarebbe arrivato a circa 32 mila euro, successivamente ridotto del 75% "su richiesta del cliente" e "in ragione dei rapporti contrattuali intercorsi nel tempo", come riportato nella sentenza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I presunti guasti e la versione non accolta dal giudice

La società riconducibile a Corona aveva sostenuto che entrambe le vetture, una Range Rover Sport SVR e una Jeep Wrangler, avessero presentato problemi tecnici tali da compromettere alcuni impegni professionali dell’imprenditore. Per quanto riguarda la Range Rover, la difesa avrebbe affermato che un presunto guasto al motore avrebbe impedito a Corona di raggiungere due serate già concordate, causando così un danno economico. Tuttavia, il Tribunale avrebbe ritenuto che non fosse stata prodotta alcuna documentazione capace di dimostrare che quel malfunzionamento fosse stato effettivamente segnalato, elemento considerato decisivo per respingere la richiesta di risarcimento.

La Jeep rimasta senza carburante

L’aspetto più curioso dell’intera vicenda riguarda però la Jeep Wrangler. Secondo la ricostruzione fornita durante il procedimento, il mezzo sarebbe stato abbandonato in autostrada dopo essersi fermato durante un viaggio tra Milano e Modena. Quando però il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi, i controlli non avrebbero evidenziato alcun guasto meccanico: la Jeep, semplicemente, sarebbe rimasta senza carburante. Un particolare che ha assunto un peso rilevante nella ricostruzione dei fatti esaminata dal giudice. A rafforzare questa versione sarebbe arrivata anche la testimonianza dell’autista di Corona, il quale avrebbe dichiarato che quella sera l’imprenditore riuscì comunque a partecipare all’evento per il quale era atteso, elemento che avrebbe smentito l’ipotesi secondo cui il presunto guasto avrebbe impedito lo svolgimento dell’impegno lavorativo.

Il risarcimento per i danni al veicolo

La vicenda non si sarebbe conclusa con il recupero della Jeep. Il veicolo, infatti, sarebbe stato successivamente rinvenuto con alcuni danni e il Tribunale ha ritenuto plausibile che l’abbandono del mezzo in autostrada abbia contribuito al suo danneggiamento. Per questa ragione, nella sentenza è stato riconosciuto all’azienda di autonoleggio un ulteriore risarcimento di 2 mila euro, motivando la decisione con il fatto che "è verosimile che il comportamento imprudente, consistito nell’abbandonare il veicolo sull’autostrada, abbia causato un danno al veicolo, rinvenuto poi incidentato". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche