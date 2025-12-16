Dopo gli scandali su Falsissimo anche Netflix: quando esce la docuserie su Fabrizio Corona È disponibile il primo trailer della serie documentario in cui il Re dei Paparazzi si racconta ripercorrendo 30 anni di storia d'Italia

Netflix ha appena alzato il sipario su una serie che inevitabilmente farà discutere: dai primi di gennaio 2026 arriverà infatti sulla piattaforma Fabrizio Corona – Io sono notizia, presentata oggi, 16 dicembre, col primo trailer ufficiale. Il famosissimo e contestassimo Re dei Paparazzi italiani si mostra con un progetto he promette di riaprire ferite mai del tutto rimarginate e di interrogare ancora una volta il rapporto dell’Italia con il potere, l’esposizione pubblica e il confine sempre più labile tra informazione e spettacolo. Ecco tutto quello che ci racconta il trailer di Fabrizio Corona: Io sono notizia, disponibile in esclusiva in streaming su Netflix dal 9 gennaio 2026.

Il trailer della serie Fabrizio Corona: Io sono notizia in streaming su Netflix

Divisa in 5 episodi, la serie attraversa 30 anni di storia d’Italia. Si passa attraverso l’era di Berlusconi fino ad arrivare all’epoca dei social network, con uno sguardo puntato verso un sistema giudiziario spesso al centro del dibattito pubblico. Non si tratta di una biografia diretta di Fabrizio Corona, ma si pone l’obiettivo di costruire un affresco più ampio: quello di un Paese, il nostro, che dagli anni Novanta a oggi ha progressivamente smesso di distinguere tra realtà e reality, tra cronaca e intrattenimento.

Il contesto narrativo affonda comunque le proprie radici nell’infanzia di Fabrizio Corona, figlio di Vittorio Corona, giornalista ed editore che ha segnato il settore negli anni Ottanta. Da un lato un padre descritto come visionario e progressivamente emarginato dal sistema. Dall’altro un figlio spasmodicamente ossessionato dalla volontà di dimostrarsi all’altezza. Corona, per farlo, ha scelto una strada diversa dal padre, sempre a caccia di verità: entrare nel sistema e piegarlo dall’interno, trasformando il gossip in una leva di potere e il denaro nell’unico metro di misura per il successo e per l’affetto.

Un impero costruito assieme a Lele Mora

Da qui nasce l’impero costruito al fianco di Lele Mora, basato sulla compravendita dell’intimità e sulla spettacolarizzazione delle vite altrui. L’ascesa di Corona s’interrompe bruscamente con l‘inchiesta Vallettopoli, che lo trasforma da potenziale Golden Boy a nemico pubblico. Un momento che ne cristallizza la figura, che diventa quella di un uomo che fa della propria esistenza uno spettacolo permanente, tra figure surreali, episodi tragicomici e una costante confusione tra verità e finzione.

Fabrizio Corona: Io sono notizia è una produzione Bloom Media House, diretta da Massimo Cappello, scritta da Marzia Maniscalco e Massimo Cappello, Davide Molla in qualità di art director e la produzione di Alessandro Casati, Marco Chiappa e Nicola Quarta.

Quando esce la serie Fabrizio Corona: Io sono notizia

Non è ancora in catalogo, ma fa già discutere. Trovate la serie Fabrizio Corona: Io sono notizia in streaming in esclusiva sul catalogo di Netflix a partire dal 9 gennaio 2026. Vi lasciamo in calce all’articolo il trailer ufficiale.

