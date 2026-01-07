Fabrizio Corona si confessa su Netflix con Io Sono Notizia: Vallettopoli, potere e social in un racconto choc La docuserie Io Sono Notizia, ripercorre l’ascesa e la caduta di Fabrizio Corona: dagli anni d’oro del gossip a Vallettopoli fino alla nuova era dei social.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non basta, ora, il caso Signorini a far parlare di Corona: su Netflix sta per arrivare la docuserie Fabrizio Corona: Io Sono Notizia, composta da cinque episodi e disponibile tra qualche giorno (nel prossimo paragrafo vi sveleremo quando). Lo show racconta la vita dell’ex Re dei paparazzi, attraversando l’era berlusconiana, l’ascesa dei social e le contraddizioni della giustizia italiana, e mostrando un Paese che ha perso il confine tra realtà e reality. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Fabrizio Corona – Io Sono Notizia, quando esce la docuserie che farà discutere l’Italia

Quando si parla di Fabrizio Corona non si sa mai cosa pensare o cosa aspettarci da un personaggio come lui. Ci sono diverse opinioni contrastanti l riguardo: c’è chi potrebbe considerarlo una specie di genio della comunicazione, che non si fa scrupoli a raccontare fatti e scandali di tutto e tutti; chi invece potrebbe considerarlo un manipolatore, che con la sua parlantina loquace e diretta riesce a far credere anche l’impossibile. Ebbene, proprio su questa figura così controversa (e a tratti carismatica) abbiamo una notizia da riferirvi. L’ex Re dei paparazzi, sarà al centro della docuserie Fabrizio Corona: Io Sono Notizia, in uscita in streaming su Netflix il 9 gennaio. In cinque episodi, diretti da Massimo Cappello e scritti con Marzia Maniscalco, la serie racconterà non solo la sua vita ma anche l’evoluzione dell’Italia dagli anni ’90 a oggi, dall’era berlusconiana all’ascesa dei social. Nato a Catania nel 1974, figlio del giornalista Vittorio Corona, Fabrizio cresce con il desiderio di dimostrarsi all’altezza.

Negli anni ’90, insieme a Lele Mora, costruisce a Milano un impero basato sul gossip, diventando il "Re dei paparazzi" e trasformando le vite altrui in strumento di potere. Ex marito di Nina Moric e legato a star come Belen Rodriguez e Asia Argento, Corona vede il denaro come metro di successo e affetto. La sua carriera subisce un duro colpo nel 2006 con l’inchiesta Vallettopoli e, nel 2015, viene condannato dalla Cassazione a 13 anni e 2 mesi per reati continuati. Da allora il suo personaggio diventa pubblico e controverso. Dal 2021 agli arresti domiciliari, ha creato il canale YouTube Falsissimo, dove propone inchieste, interviste e scoop sul gossip con stile provocatorio.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla docuserie Fabrizio Corona: Io Sono Notizia?

Difficile dire cosa ci si potrebbe aspettare da una serie che ruota essenzialmente attorno a Fabrizio Corona. Una cosa, però, potrebbe essere data per certa: farà molto discutere. Non vogliamo sbilanciarci poiché non l’abbiamo ancora vista ma si sa, qualsiasi cosa che riguardi questo personaggio ‘fa rumore’ (e anche tanto).

