Fabrizio Corona, l'ultima puntata di Falsissimo ha fatto numeri record: quanto ha guadagnato con YouTube? Negli ultimi anni, Corona ha dato vita a un podcast che in poco tempo è diventato uno dei prodotti del web più seguiti di sempre: ecco i possibili guadagni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nonostante le recenti controversie, il fenomeno Falsissimo sembra non volersi assolutamente fermare. Il podcast di Fabrizio Corona, diventato in pochissimo tempo uno dei prodotti web più seguiti, continua a macinare numeri record che automaticamente si trasformano in fonti di guadagno per l’ex Re dei paparazzi. Tra rivelazioni, retroscena, accuse e ospiti controversi, Corona continua ad attirare attenzione e traffico, e l’ultima puntata di Falsissimo ne è l’assoluta dimostrazione. Ma quanto guadagna Corona dal podcast pubblicato su YouTube? Scopriamolo.

Fabrizio Corona, il podcast Falsissimo fa numeri da capogiro

Gli ultimi dati parlano chiaro: il podcast di Fabrizio Corona sta vivendo una crescita a dir poco esplosiva. L’ultima puntata di Falsissimo caricata su YouTube nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, ha registrato 300mila visualizzazioni solo nella prima mezz’ora, un risultato che raramente si vede su contenuti italiani non legati al mondo mainstream televisivo. Parallelamente, il canale YouTube ha guadagnato circa 2mila iscritti ogni 5 minuti appena è uscito il video.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A spingere questa ondata di visualizzazioni non sono solo gli ospiti e i contenuti indubbiamente forti proposti dall’ex Re dei paparazzi, ma anche il coinvolgimento mediatico legato alle recenti vicende che vedono protagonista Corona e il complesso ecosistema del cosiddetto Caso Signorini. Ad oggi, tra polemiche, risposte, accuse e contro-accuse, è venuto a crearsi un vero e proprio circolo mediatico che non può che tradursi direttamente in numeri da record, conversioni sul web e guadagni.

Quanto guadagna Fabrizio Corona su YouTube

A fronte di numeri così importanti, è inevitabile chiedersi quanto renda realmente in termini economici un podcast come Falsissimo e l’intero ecosistema social di Fabrizio Corona. Secondo le stime legate ai guadagni da YouTube, gli introiti mensili dell’ex paparazzo sarebbero compresi tra i 3mila e i 6mila euro, considerando visualizzazioni, interazioni e pubblico. Ma la fetta più consistente arriva dai social. Sempre secondo le stime riportate da QuiFinanza, Corona potrebbe infatti ricavare tra gli 11.700 e i 27.300 euro solo dalla pubblicità sui social.

Un successo che, tradotto in termini tecnici, significa una media che varia dai 3mila ai 7mila euro per ogni milione di visualizzazioni, un range perfettamente in linea con i parametri di monetizzazione dei creator di fascia alta. L’unica certezza, al momento, è che Fabrizio Corona è riuscito a trasformare la sua capacità di attirare l’attenzione, spesso tra polemiche, clamore e modi discutibili, in un modello di business digitale estremamente redditizio. E alla luce dei numeri registrati da Falsissimo, la sua scalata nel mondo del web sembra tutt’altro che conclusa.

Potrebbe interessarti anche