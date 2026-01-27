Fabrizio Corona, l'ultima puntata di Falsissimo ha fatto numeri record: quanto ha guadagnato con YouTube?
Negli ultimi anni, Corona ha dato vita a un podcast che in poco tempo è diventato uno dei prodotti del web più seguiti di sempre: ecco i possibili guadagni.
Nonostante le recenti controversie, il fenomeno Falsissimo sembra non volersi assolutamente fermare. Il podcast di Fabrizio Corona, diventato in pochissimo tempo uno dei prodotti web più seguiti, continua a macinare numeri record che automaticamente si trasformano in fonti di guadagno per l’ex Re dei paparazzi. Tra rivelazioni, retroscena, accuse e ospiti controversi, Corona continua ad attirare attenzione e traffico, e l’ultima puntata di Falsissimo ne è l’assoluta dimostrazione. Ma quanto guadagna Corona dal podcast pubblicato su YouTube? Scopriamolo.
Fabrizio Corona, il podcast Falsissimo fa numeri da capogiro
Gli ultimi dati parlano chiaro: il podcast di Fabrizio Corona sta vivendo una crescita a dir poco esplosiva. L’ultima puntata di Falsissimo caricata su YouTube nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, ha registrato 300mila visualizzazioni solo nella prima mezz’ora, un risultato che raramente si vede su contenuti italiani non legati al mondo mainstream televisivo. Parallelamente, il canale YouTube ha guadagnato circa 2mila iscritti ogni 5 minuti appena è uscito il video.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A spingere questa ondata di visualizzazioni non sono solo gli ospiti e i contenuti indubbiamente forti proposti dall’ex Re dei paparazzi, ma anche il coinvolgimento mediatico legato alle recenti vicende che vedono protagonista Corona e il complesso ecosistema del cosiddetto Caso Signorini. Ad oggi, tra polemiche, risposte, accuse e contro-accuse, è venuto a crearsi un vero e proprio circolo mediatico che non può che tradursi direttamente in numeri da record, conversioni sul web e guadagni.
Quanto guadagna Fabrizio Corona su YouTube
A fronte di numeri così importanti, è inevitabile chiedersi quanto renda realmente in termini economici un podcast come Falsissimo e l’intero ecosistema social di Fabrizio Corona. Secondo le stime legate ai guadagni da YouTube, gli introiti mensili dell’ex paparazzo sarebbero compresi tra i 3mila e i 6mila euro, considerando visualizzazioni, interazioni e pubblico. Ma la fetta più consistente arriva dai social. Sempre secondo le stime riportate da QuiFinanza, Corona potrebbe infatti ricavare tra gli 11.700 e i 27.300 euro solo dalla pubblicità sui social.
Un successo che, tradotto in termini tecnici, significa una media che varia dai 3mila ai 7mila euro per ogni milione di visualizzazioni, un range perfettamente in linea con i parametri di monetizzazione dei creator di fascia alta. L’unica certezza, al momento, è che Fabrizio Corona è riuscito a trasformare la sua capacità di attirare l’attenzione, spesso tra polemiche, clamore e modi discutibili, in un modello di business digitale estremamente redditizio. E alla luce dei numeri registrati da Falsissimo, la sua scalata nel mondo del web sembra tutt’altro che conclusa.
Potrebbe interessarti anche
Caso Signorini, Corona torna all'attacco dopo i divieti del Tribunale: "Su di me un Editto Bulgaro"
Il provvedimento del Giudice non ferma Falsissimo che va comunque in onda senza pubb...
Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: "Non vedo l'ora"
Alfonso Signorini ha chiesto al tribunale di Milano di bloccare la pubblicazione del...
Fabrizio Corona: i guadagni choc di Falsissimo e il possibile sbarco in TV, Anna Pettinelli chiede il parere di un legale
Dai milioni di visualizzazioni su YouTube alle ipotesi di uno sbarco sul piccolo sch...
Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio Corona
Nell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi da...
Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di "Falsissimo"
La conduttrice de La Ruota della Fortuna Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Coron...
Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto lo stop ai social
L'azienda ha anche chiesto al Dda di vietare l'uso dei social e di altre piattaforme...
Caso Signorini, parla Davide Donadei: lo sfogo social dopo le accuse di Corona. Cosa ha detto
L’ex gieffino risponde alle accuse emerse nel podcast di Fabrizio Corona e chiarisce...
Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazione
L’ex Re dei paparazzi non potrà andare in onda con la nuova puntata di Falsissimo pr...