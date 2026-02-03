Fabrizio Corona e Falsissimo scompaiono da Instagram dopo la puntata: cosa sta succedendo I profili social dell’ex Re dei paparazzi e del suo programma web sono letteralmente spariti senza lasciare traccia: scopriamo cosa sta accadendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il caso mediatico e giudiziario che vede al centro della cronaca Fabrizio Corona contro l’azienda Mediaset e molti dei volti noti che vi lavorano continua a regalare sorprendenti colpi di scena. Solo ieri l’ex Re dei paparazzi aveva deciso di ripubblicare su YouTube l’ultima puntata di Falsissimo con nuove e pesanti dichiarazioni a seguito della rimozione di ciò che aveva pubblicato fino a quel momento. Oggi, invece, ci ritroviamo con i profili Instagram di Corona e di Falsissimo letteralmente scomparsi. Cosa sta accadendo? Cerchiamo di scoprire qualcosa in più.

Fabrizio Corona ripubblica l’ultima puntata di Falsissimo, poi scompare dai social

Ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026, nonostante le diverse diffide, le denunce e gli ultimi provvedimenti del tribunale di Milano, Fabrizio Corona ha deciso di ripubblicare l’ultima puntata di Falsissimo – Il prezzo del successo con ulteriori dichiarazioni riservate agli abbonati. Un’evidente provocazione nei confronti dell’Azienda di Cologno Monzese (e indirettamente della stessa Procura) che in realtà non sorprende più di tanto, conoscendo lo spirito anarchico e noncurante delle regole dell’ex Re dei Paparazzi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sorprende molto di più ciò che è accaduto in seguito, ovvero la scomparsa dei profili social di Fabrizio Corona e del format web Falsissimo. Da questa mattina, infatti, su Instagram non è più possibile trovare nessuno dei due profili, come fossero spariti nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Per il momento non è dato sapersi se questa sparizione sia dovuta a una nuova mossa dello stesso Fabrizio Corona o di provvedimenti presi dagli enti preposti a seguito delle varie indagini e delle denunce degli ultimi giorni. L’unica certezza, al momento, è la scomparsa di Fabrizio Corona dai radar dei social.

Falsissimo e Corona, profili Instagram rimossi: cosa sta succedendo

Per quanto al momento non vi sia alcuna certezza su ciò che sta accadendo, sul web sono già emerse molteplici ipotesi in merito all’improvvisa scomparsa dei profili Instagram di Fabrizio Corona e di Falsissimo. In molti sostengono che la rimozione dei profili non sia opera dell’ex Re dei paparazzi, il quale sembrerebbe non avere motivazioni per cancellarsi da una delle piattaforme per lui più remunerative.

Di contro, è possibile che suoi profili siano invece stati rimossi come provvedimento a seguito delle tante diffide e denunce nei suoi confronti, e dell’indagine avviata in questi giorni da Agcom dopo la presa di posizione contro Corona dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa. Non rimane allora che attendere qualche informazione in più su quanto sta accadendo.

Potrebbe interessarti anche