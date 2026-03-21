Fabrizio Corona, ecco che fine ha fatto dopo il ban social: il crollo di un mito, cosa deve fare ora Una vita in esilio dai riflettori digitali, tra famiglia, ospitate in discoteca e nuove strategie di visibilità reale. Ecco come se la passa l'ex re dei paparazzi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Fabrizio Corona, da sempre protagonista indiscusso dei tabloid e dei social, sembra essersi ritirato temporaneamente dalla scena pubblica, lasciando molti fan e curiosi a chiedersi quale sia il suo attuale stile di vita e dove abbia diretto la sua attenzione. Dopo mesi di enorme esposizione mediatica legata al "caso Signorini", la figura dell’ex re dei paparazzi ha vissuto un’improvvisa sparizione dai social, alimentando speculazioni e interrogativi sul suo presente.

Fabrizio Corona: la pausa dai social e il ritorno della famiglia

A rompere il silenzio, però, non è stato lui direttamente. È stata la compagna Sara Barbieri a offrire un piccolo ma significativo scorcio della sua quotidianità. La modella 24enne ha condiviso su Instagram un breve video che mostra un pranzo a Milano. Pochi secondi, nessuna dichiarazione, ma immagini che raccontano più di tante parole. Attorno al tavolo ci sono Thiago, il figlio avuto da Sara con Fabrizio, nato un anno e mezzo fa, c’è anche Carlos Maria, il primogenito ventenne di Corona, nato dalla precedente relazione con Nina Moric. E poi Gabriella, la madre di Fabrizio. Una scena familiare, semplice solo in apparenza, che arriva dopo settimane di assenza totale.

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Una famiglia allargata riunita nello stesso momento diventa così un messaggio implicito, quasi una risposta silenziosa alle domande circolate negli ultimi giorni. Al di là delle polemiche e delle tensioni mediatiche, Corona in questa fase può contare sul sostegno dei parenti e della famiglia. Anche sul rapporto con la madre, su cui in passato erano emersi dubbi: ultimamente, infatti, di fronte a domande su Gabriella, Fabrizio preferiva non esporsi.

La nuova fase della vita di Fabrizio Corona e il lavoro lontano dai social

Se online tutto tace, nella vita reale qualcosa continua a muoversi. Sul fronte professionale, infatti, l’attività non si è fermata. Le ospitate nelle discoteche proseguono regolarmente. In giro per l’Italia, Corona continua a presentarsi davanti a un pubblico molto giovane, che lo accoglie come un beniamino. È un fatto che colpisce: nonostante sia un personaggio divisivo, è riuscito a convincere anche la Generazione Z. La sua presenza, dopo la sparizione digitale, si è trasformata. Una modalità diversa di restare visibile, che non passa più dai feed ma dagli eventi dal vivo.

La sparizione dai social non equivale a un ritiro definitivo, ma piuttosto a una ridefinizione della presenza pubblica. Corona non occupa più lo spazio digitale come prima, ma continua a far parlare di sé attraverso altri canali, sperando forse un giorno di avere il via libera per tornare.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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