Fabrizio Corona, ecco che fine ha fatto dopo il ban social: il crollo di un mito, cosa deve fare ora
Una vita in esilio dai riflettori digitali, tra famiglia, ospitate in discoteca e nuove strategie di visibilità reale. Ecco come se la passa l'ex re dei paparazzi.
Fabrizio Corona, da sempre protagonista indiscusso dei tabloid e dei social, sembra essersi ritirato temporaneamente dalla scena pubblica, lasciando molti fan e curiosi a chiedersi quale sia il suo attuale stile di vita e dove abbia diretto la sua attenzione. Dopo mesi di enorme esposizione mediatica legata al "caso Signorini", la figura dell’ex re dei paparazzi ha vissuto un’improvvisa sparizione dai social, alimentando speculazioni e interrogativi sul suo presente.
Fabrizio Corona: la pausa dai social e il ritorno della famiglia
A rompere il silenzio, però, non è stato lui direttamente. È stata la compagna Sara Barbieri a offrire un piccolo ma significativo scorcio della sua quotidianità. La modella 24enne ha condiviso su Instagram un breve video che mostra un pranzo a Milano. Pochi secondi, nessuna dichiarazione, ma immagini che raccontano più di tante parole. Attorno al tavolo ci sono Thiago, il figlio avuto da Sara con Fabrizio, nato un anno e mezzo fa, c’è anche Carlos Maria, il primogenito ventenne di Corona, nato dalla precedente relazione con Nina Moric. E poi Gabriella, la madre di Fabrizio. Una scena familiare, semplice solo in apparenza, che arriva dopo settimane di assenza totale.
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Una famiglia allargata riunita nello stesso momento diventa così un messaggio implicito, quasi una risposta silenziosa alle domande circolate negli ultimi giorni. Al di là delle polemiche e delle tensioni mediatiche, Corona in questa fase può contare sul sostegno dei parenti e della famiglia. Anche sul rapporto con la madre, su cui in passato erano emersi dubbi: ultimamente, infatti, di fronte a domande su Gabriella, Fabrizio preferiva non esporsi.
La nuova fase della vita di Fabrizio Corona e il lavoro lontano dai social
Se online tutto tace, nella vita reale qualcosa continua a muoversi. Sul fronte professionale, infatti, l’attività non si è fermata. Le ospitate nelle discoteche proseguono regolarmente. In giro per l’Italia, Corona continua a presentarsi davanti a un pubblico molto giovane, che lo accoglie come un beniamino. È un fatto che colpisce: nonostante sia un personaggio divisivo, è riuscito a convincere anche la Generazione Z. La sua presenza, dopo la sparizione digitale, si è trasformata. Una modalità diversa di restare visibile, che non passa più dai feed ma dagli eventi dal vivo.
La sparizione dai social non equivale a un ritiro definitivo, ma piuttosto a una ridefinizione della presenza pubblica. Corona non occupa più lo spazio digitale come prima, ma continua a far parlare di sé attraverso altri canali, sperando forse un giorno di avere il via libera per tornare.
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26 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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