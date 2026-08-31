Belen Rodriguez, la minaccia a Fabrizio Corona prima di Falsissimo: "Ti rimando in galera" L'ex coppia torna al centro del gossip alla vigilia della nuova puntata del format di Corona, che promette rivelazioni sulla showgirl, sulla famiglia Rodriguez e altri personaggi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova puntata di Falsissimo non è ancora andata in onda, ma intorno all’appuntamento del 31 agosto si è già acceso un caso. Al centro delle anticipazioni c’è Belen Rodriguez, chiamata direttamente in causa da Fabrizio Corona, che da giorni promette un racconto destinato, secondo le sue stesse parole, a scuotere il mondo dello spettacolo. A rendere il clima ancora più teso è però una conversazione mostrata dallo stesso Corona, nella quale la showgirl avrebbe reagito alle sue intenzioni prospettando conseguenze legali.

La promessa di Fabrizio Corona su Falsissimo

Corona ha costruito l’attesa per il ritorno di Falsissimo con dichiarazioni particolarmente forti, lasciando intendere che il nuovo episodio non riguarderà soltanto Belen, ma anche la sua famiglia e numerosi altri volti dello spettacolo. L’ex paparazzo ha parlato di una puntata molto personale, spiegando di aver deciso comunque di andare avanti con il progetto: "La puntata di lunedì è una puntata molto delicata perché c’è anche un pezzo di cuore". Poi ha aggiunto: "Io ho scelto di fare informazione, la mia è informazione libera e quando mi metto in testa di fare una cosa la faccio". Una presa di posizione che lascia intendere quanto Corona consideri importante il materiale che sostiene di voler mostrare, anche se per ora non è possibile stabilire quale sarà effettivamente il contenuto della puntata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La chat e la presunta minaccia di denuncia di Belen Rodriguez

Il passaggio che ha fatto maggiormente discutere riguarda una chat che Corona ha mostrato pubblicamente e che viene attribuita a Belen. Nel messaggio, la showgirl gli chiederebbe un confronto diretto, arrivando a prospettare una denuncia qualora non ricevesse risposta. La frase riportata è particolarmente dura: "Sono stata sempre impeccabile con te ma se non hai voglia di confrontarti ti rimando in galera. Te lo giuro per i miei figli". Il riferimento a una possibile denuncia alza ulteriormente il livello dello scontro, soprattutto perché arriva proprio alla vigilia della pubblicazione della puntata annunciata da Corona.

Va però sottolineato un elemento fondamentale: il contenuto della conversazione, così come presentato pubblicamente, non risulta verificato e non ci sono al momento elementi sufficienti per stabilire se e quando sia stata effettivamente presentata una denuncia. La chat va quindi considerata per ciò che è stata mostrata essere, cioè una conversazione resa pubblica da Corona.

Il nome di Belen, dunque, è ormai indissolubilmente legato alla nuova puntata di Falsissimo, anche se resta ancora da capire quali saranno le rivelazioni effettive e quali altri personaggi verranno coinvolti nel racconto. La promessa di Corona è quella di affrontare la vicenda da più prospettive. A questo punto, più che le anticipazioni, sarà il contenuto della puntata a chiarire la portata dello scontro. E dopo la pubblicazione della chat, l’appuntamento per oggi 31 agosto arriva inevitabilmente con una tensione ancora maggiore. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche