Fabrizio Bracconeri sbarca in Rai, il tema della disabilità in TV e il rapporto con il figlio autistico: cos'è 'Lo Spazio dei Talenti' Fabrizio Bracconeri è al timone de Lo Spazio dei Talenti, il nuovo programma estivo in onda su Rai 2 in onda dal 13 giugno.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Fabrizio Bracconeri torna in tv con il nuovo programma Lo Spazio dei Talenti, in onda a partire da sabato 13 giugno su Rai 2. Lo show sarà trasmesso il sabato alle ore 17.05 e la domenica alle ore 15.40. Si tratta di un vero e proprio viaggio che metterà al centro della trama le storie delle persone con disabilità e le possibilità di inclusione che vengono offerte dai territori.

Ex volto famosissimo di Forum, Bracconeri è nato nel 1964 ed è originario di Roma. Il primo debutto è avvenuto grazie al regista Carlo Verdone, che lo ha fatto entrare nel cast del film Acqua e sapone, uscito nelle sale nel 1983. Il vero successo è però arrivato negli anni ’80, quando ha interpretato Bruno Sacchi nella serie tv cult I ragazzi della 3ª C, e poi quando ha lavorato insieme a Rita Dalla Chiesa per lo storico programma Forum. Recentemente si è allontanato dalla tv per dedicarsi alla politica e per sostenere un forte impegno sociale legato alla sensibilizzazione sull’autismo, una realtà che vive in prima persona.

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Lo Spazio dei Talenti, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Fabrizio Bracconeri

Il conduttore Bracconeri, nel nuovo tv show Lo Spazio dei Talenti, parla anche del ruolo delle famiglie nella sensibilizzazione di argomenti dedicati alla disabilità e all’inclusione sociale. Uomini, donne e giovanissimi si raccontano e riescono ad esprimere il proprio talento proprio grazie al sostegno di chi gli è loro vicino.

Dopo aver capitanato la rubrica sulla disabilità realizzata all’interno del contenitore televisivo BellaMa, Fabrizio Bracconieri è ora al timone di una nuova avventura. Il presentatore parte infatti per le più importanti regioni italiane e lì incontra i protagonisti a casa, a scuola, al lavoro oppure nei centri di cura in cui si dà spazio allo sport e all’arte. Il nuovo programma di Rai 2 vede la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

"Mio figlio è autistico". Il racconto personale di Fabrizio Bracconeri

L’attore si è raccontato anni fa – precisamente nel 2014 – svelando alcuni dettagli sulla sua vita personale e sul suo rapporto con il figlio, che soffre di autismo. Lui stesso ha infatti fatto sapere di essersi trasferito in Sicilia per permettere al ragazzo di sottoporsi a delle cure contro l’autismo in un centro specializzato.

"Emanuele è un ragazzino autistico grave" – ha raccontato Fabrizio Bracconeri – "Da ben dieci anni segue una terapia che costa 2.400euro al mese. Qualche settimana fa ho scritto in un tweet che la depressione mi perseguita, ma non mollo. L’ho scritto poiché in Italia spesso le famiglie che hanno figli con gravi handicap si trovano nella triste situazione di dover scegliere se mangiare o se curare i propri figli".

Proprio per poter risolvere questa situazione, Bracconeri ha chiesto anni fa anche il supporto delle istituzioni. Ha infatti scoperto casualmente che a Valderice (Sicilia) c’è un centro specializzato per l’educazione di adolescenti con gravi disabilità e che viene pagato interamente dalla regione.

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