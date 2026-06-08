Fabri Fibra e Neffa, il nuovo disco insieme (dopo quasi 25 anni): “Ci siamo riusciti”. Lo spoiler a Milano I due artisti hanno annunciato l’uscita del prossimo album, frutto di una nuova collaborazione a 24 anni da ‘Turbe Giovanili’: il primo pezzo sul palco

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Insieme (o quasi) hanno dato vita a uno dei lavori più influenti della storia dell’hip hop italiano, ora sono pronti a tornare: Fabri Fibra e Neffa hanno realizzato un nuovo album. A quasi 25 anni dall’uscita di Turbe giovanili, infatti, i due artisti hanno annunciato la notizia sul palco di Party Like a Deejay a Milano, eseguendo anche il primo estratto del disco ‘Jay-Z’. Scopriamo tutti i dettagli.

Fabri Fibra e Neffa, una storica collaborazione nata 24 anni fa

Correva il febbraio del 2002 quando un (quasi) ancora sconosciuto Fabri Fibra – dopo lo scioglimento del suo storico gruppo Uomini di Mare – pubblicava Turbe giovanili, un disco diventato ormai pietra miliare dell’hip hop italiano. Da ‘Di fretta’ a ‘Luna piena’ fino a ‘Nuovi stili d’insonnia’, l’album contiene grandi classici del rap sulle strumentali firmate da Neffa. Ai tempi Turbe giovanili fu uno snodo fondamentale per la carriera di entrambi, segnando l’inizio dell’ascesa di Fabri Fibra come solista e l’ultimo saluto di Neffa all’hip hop.

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L’annuncio di un nuovo album: lo spoiler

Quasi 25 anni dopo, Fabri Fibra e Neffa pubblicheranno un nuovo album insieme. L’annuncio è arrivato direttamente sul palco di Party Like a Deejay a Milano, dove i due rapper hanno anche eseguito la prima traccia estratta, intitolato ‘Jay-Z’. "In questa vita siamo riusciti a fare un disco insieme" hanno scherzato i due durante l’esibizione.

Nel 2024 Fabri Fibra e Neffa – Fabrizio Tarducci e Giovanni Pellino all’anagrafe – erano tornati a collaborare per il singolo ‘FoglieMorte’, l’anno successivo con ‘Hype’ nell’album Canerandagio di Neffa. Erano di fatto i primi veri e propri feat. in cui due rimavano assieme, ora è tempo per un intero album di inediti. Neffa arriva proprio dall’uscita di Canerandagio dello scorso anno, l’ultimo lavoro firmato da Fibra (l’undicesimo della sua discografia) risale sempre al 2025 ed è Quando Los Angeles Brucia. Al momento non ci sono ancora indizi per quanto riguarda la data di uscita del nuovo disco.

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