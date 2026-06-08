Fabri Fibra e Neffa, il nuovo disco insieme (dopo quasi 25 anni): “Ci siamo riusciti”. Lo spoiler a Milano
I due artisti hanno annunciato l’uscita del prossimo album, frutto di una nuova collaborazione a 24 anni da ‘Turbe Giovanili’: il primo pezzo sul palco
Insieme (o quasi) hanno dato vita a uno dei lavori più influenti della storia dell’hip hop italiano, ora sono pronti a tornare: Fabri Fibra e Neffa hanno realizzato un nuovo album. A quasi 25 anni dall’uscita di Turbe giovanili, infatti, i due artisti hanno annunciato la notizia sul palco di Party Like a Deejay a Milano, eseguendo anche il primo estratto del disco ‘Jay-Z’. Scopriamo tutti i dettagli.
Fabri Fibra e Neffa, una storica collaborazione nata 24 anni fa
Correva il febbraio del 2002 quando un (quasi) ancora sconosciuto Fabri Fibra – dopo lo scioglimento del suo storico gruppo Uomini di Mare – pubblicava Turbe giovanili, un disco diventato ormai pietra miliare dell’hip hop italiano. Da ‘Di fretta’ a ‘Luna piena’ fino a ‘Nuovi stili d’insonnia’, l’album contiene grandi classici del rap sulle strumentali firmate da Neffa. Ai tempi Turbe giovanili fu uno snodo fondamentale per la carriera di entrambi, segnando l’inizio dell’ascesa di Fabri Fibra come solista e l’ultimo saluto di Neffa all’hip hop.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’annuncio di un nuovo album: lo spoiler
Quasi 25 anni dopo, Fabri Fibra e Neffa pubblicheranno un nuovo album insieme. L’annuncio è arrivato direttamente sul palco di Party Like a Deejay a Milano, dove i due rapper hanno anche eseguito la prima traccia estratta, intitolato ‘Jay-Z’. "In questa vita siamo riusciti a fare un disco insieme" hanno scherzato i due durante l’esibizione.
Nel 2024 Fabri Fibra e Neffa – Fabrizio Tarducci e Giovanni Pellino all’anagrafe – erano tornati a collaborare per il singolo ‘FoglieMorte’, l’anno successivo con ‘Hype’ nell’album Canerandagio di Neffa. Erano di fatto i primi veri e propri feat. in cui due rimavano assieme, ora è tempo per un intero album di inediti. Neffa arriva proprio dall’uscita di Canerandagio dello scorso anno, l’ultimo lavoro firmato da Fibra (l’undicesimo della sua discografia) risale sempre al 2025 ed è Quando Los Angeles Brucia. Al momento non ci sono ancora indizi per quanto riguarda la data di uscita del nuovo disco.
Guida TV
-
12 Giugno 2026
8 mileSky Cinema Stories
Potrebbe interessarti anche
Il nuovo album di Frankie hi-nrg è un salto nel vuoto ma col paracadute (anche senza Quelli che benpensano). Recensione di Voce e Batteria
Frankie hi-nrg rilegge i suoi brani storici e apparecchia la tavola con gli amici: d...
Omar Rashid, il futuro del cinema italiano che viene dall'Iraq: "Zerocalcare come Fabri Fibra e Neffa. Racconto la rivoluzione degli anni '80"
Il regista Omar Rashid ci porta dietro le quinte di Generazione Fumetto, svelando co...
Tiziano Ferro scoppia a piangere sul palco e ferma il concerto: cosa c'entra l'ex marito
Il cantante si è commosso fino alle lacrime cantando ‘La fine’ di Nesli durante il l...
Rose Villain (col pancione) e colpaccio Guè: Netflix prepara lo show-bomba dell'estate 2026
Arriva su Netflix la terza stagione di Nuova Scena: cosa c'è da sapere sul talent de...
Samurai Jay fa il furbo dopo Sanremo 2026, non bastava Belen: il duetto con mamma Anna in Amatore è un colpo da maestro
Il successo di "Ossessione", in parte trainato dal balletto con Belen, non ferma Sam...
Lazza da record: 'Re Mida' nella storia, nuovo traguardo per “Buio Davanti” ai FIMI Awards
“Re Mida” di Lazza resta in Top 100 FIMI da 377 settimane: un record assoluto. “Buio...
La Ruota della Fortuna, puntata surreale e Gerry Scotti sbotta: "Siamo da ricovero". Ma Samira Lui è stravolta dalla campionessa
Tante battute a La Ruota della Fortuna lunedì 1° giugno 2026, Samira Lui resta affas...
Afrika Bambaataa è morto, addio al ‘papà’ di rap e hip hop: le cause del decesso
Nella mattinata del 9 aprile 2026 è venuto a mancare a 68 anni il rapper statunitens...