Fabio Rovazzi: la fidanzata Erika, il figlio desiderato e la lite con Fedez e Orietta Berti

Questa sera Fabio Rovazzi sale sul palco del Concerto di Capodanno accanto a Federica Panicucci, ma dietro il sorriso ironico e il ruolo da showman si nasconde un uomo in piena trasformazione. Negli ultimi anni Rovazzi ha messo da parte l’etichetta di "fenomeno del web" per raccontarsi con maggiore sincerità. Dalla vita sentimentale al desiderio di diventare padre, fino ai rapporti complessi con colleghi storici come Fedez e Orietta Berti, l’artista milanese si mostra oggi più maturo e consapevole. Una carrellata nella sua vita privata e professionale rivela un Rovazzi diverso, meno giullare digitale e più uomo.

Fabio Rovazzi e la vita privata: la nuova fidanzata e il sogno di diventare papà

Negli ultimi mesi Fabio Rovazzi ha aperto uno spiraglio sulla sua sfera più intima. In diverse interviste ha ammesso di sentire, per la prima volta, il desiderio concreto di diventare padre. Un pensiero che arriva con naturalezza a 31 anni, ma senza fretta né pressioni. Accanto a lui c’è Erika (nota anche come Lucia in alcune ricostruzioni), una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, con cui la relazione procede a piccoli passi. Rovazzi ha raccontato di rispettare profondamente i tempi della compagna, soprattutto dopo il suo recente percorso di studi e la laurea.

Il tema della paternità si intreccia anche con la sua crescita personale. Lontano dalle hit puramente goliardiche, oggi Rovazzi parla di passioni, curiosità e valori che vorrebbe trasmettere a un eventuale figlio. Non solo musica pop e tormentoni, ma l’amore per il rock, per artisti come Led Zeppelin, The Who ed Elio e le Storie Tese. Una visione più profonda che riflette un cambiamento evidente anche nei suoi progetti artistici, come il singolo "Red Flag", dove l’ironia lascia spazio a riflessioni sulle relazioni tossiche e sugli errori del passato.

Dall’amicizia con Fedez alle tensioni con Orietta Berti: rapporti e ferite aperte

Impossibile raccontare Fabio Rovazzi senza citare il legame – e la successiva rottura – con Fedez. Un’amicizia nata prima del successo, diventata poi un sodalizio lavorativo travolgente. Con l’arrivo di hit come Andiamo a comandare, soldi e contratti hanno iniziato a pesare più dei rapporti umani. Lo stesso Rovazzi, ospite del podcast Muschio Selvaggio, ha ammesso che mescolare amicizia e lavoro è stato l’errore più grande. La lite, avvenuta circa cinque anni fa, ha lasciato strascichi profondi, tanto da allontanarli nel momento in cui Fedez stava costruendo la sua famiglia.

Nel racconto condiviso, emerge un clima di "onnipotenza" e pressione costante che ha logorato il rapporto, trasformando la creatività in tensione. Oggi tra i due c’è maggiore consapevolezza, ma resta il rimpianto per un legame umano perso lungo la strada. Più sfumato, ma comunque discusso, anche il rapporto con Orietta Berti: una collaborazione di successo segnata da qualche incomprensione e da caratteri molto diversi. Rovazzi, però, sembra aver fatto pace con il passato, accettando che non tutti i rapporti sono destinati a durare.

