Fabio Fazio, nuovo 'dispetto' alla Rai: dopo Mara Venier anche Milly Carlucci finisce sul Nove
Dopo l’ospitata di Mara Venier, Fabio Fazio cala un altro asso: Milly Carlucci sbarca sul Nove e la Rai incassa un nuovo colpo, proprio alla vigilia di Ballando
Mentre in tanti aspettano un nuovo appuntamento con Ballando Con le Stelle, in onda stasera, sabato 11 ottobre 2025 su Rai 1, c’è chi ha messo a segno un altro colpo sul Nove. Parliamo di Fabio Fazio, conduttore di Che Tempo Che Fa, il quale ha deciso di ‘punzecchiare’ ulteriormente la Rai ‘strappandole’ (per una serata) proprio Milly Carlucci. La padrona di casa del dancing show sarà ospite proprio a CTCF domani sera, 12 ottobre. Un incontro che sa di riconciliazione dopo anni di frecciatine e concorrenza spietata. Ma dietro la sua apparizione non c’è solo la promozione di Ballando: il tempismo e qualche retroscena curioso fanno pensare a qualcosa di più. E a Viale Mazzini, qualcuno potrebbe non averla presa bene.
Che Tempo Che Fa, Milly Carlucci ospite da Fabio Fazio (domenica 12 ottobre)
Ebbene sì, come avrete potuto capire nel paragrafo precedente, Milly Carlucci sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda domani sera, domenica 12 ottobre, sul Nove. Nessun cambio di rete per la conduttrice di Ballando con le Stelle, ma una rara apparizione televisiva fuori dalla Rai. Dopo l’intervista a Mara Venier, Fazio accoglie così un altro volto storico dell’azienda pubblica. La partecipazione di Milly segna anche una sorta di riavvicinamento tra i due conduttori, che nel 2018 avevano avuto un’intervista piuttosto fredda, complice la polemica per le ospitate di Maria De Filippi a Che Tempo Che Fa. Ora i rapporti sembrano distesi, e la Carlucci approfitta dell’occasione per promuovere la nuova edizione di Ballando con le Stelle, finora battuta da Tú Sí Que Vales. La scelta della data non è casuale: questa sera Ballando andrà in onda in seconda serata, alle 22.50, a causa della partita Italia–Estonia, evitando così lo scontro diretto con il programma di Canale 5.
Le precedenti frecciatine tra Fazio e Carlucci
Come vi abbiamo accennato prima, nel 2018 tra Fabio Fazio e Milly Carlucci ci fu un botta e risposta condito da frecciatine ‘al veleno’. Tutto iniziò quando, durante Che tempo che fa, Fazio le rivolse con tono ironico la battuta: "Milly, posso togliere la busta?". La conduttrice di Ballando con le Stelle era ospite dopo le tensioni nate per la partecipazione di Maria De Filippi al programma di Fazio, evento che Carlucci aveva definito "spiazzante", essendo la De Filippi la sua ‘rivale’ del sabato sera. Fazio, accennando a quella polemica, le chiese: "Allora mi hai perdonato? Ho letto che eri molto arrabbiata con me". Milly rispose sorridendo: "Ma no. Allora, facciamo così: se sabato prossimo tu e Lucianina venite a Ballando con le Stelle, siamo pari e patta!". Il conduttore rifiutò l’invito, spiegando che non avrebbe potuto per via del suo impegno domenicale, e aggiunse: "Io penso che bisogna invitare tutti, soprattutto sulla tv pubblica, anche i nostri colleghi delle altre televisioni. Noi dobbiamo raccontare tutti quanti, perché siamo di tutti, siamo la Rai. Anche perché se facciamo solo fra noi, dopo due puntate abbiamo chiuso tutti quanti".
Tuttavia, a differenza della De Filippi, la Carlucci non era mai stata invitata prima a Che tempo che fa. Nel corso della chiacchierata, Milly gli disse: "Tu sei della Sampdoria? Allora, è come se noi fossimo tutti e due della Sampdoria e di là c’è il Genoa (…) Prima giochiamo insieme per noi e poi dopo giocherai col Genoa". Ma Fazio chiuse spiazzandola: "Noi siamo la Nazionale".
