Fabio Maria Damato, cosa è successo davvero con Chiara Ferragni. La verità sul rapporto finito e il racconto inedito
Fabio Maria Damato torna a parlare di Chiara Ferragni e dei motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dall'imprenditrice digitale
Fabio Maria Damato è stato ospitato nel salotto televisivo di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin. La puntata con la sua intervista andrà in onda sabato 19 settembre e, in quella occasione, l’ex assistente di Chiara Ferragni ha raccontato il suo rapporto – ormai terminato – con l’influencer e il motivo della lite. Tra l’altro, è tornato anche sulla vicenda del Pandoro Gate e su quanto accaduto qualche anno fa.
Fabio Maria Damato e la verità su Ferragni
Per anni è stato il braccio destro della Ferragni e ora, dopo la fine del loro rapporto personale e professionale, Fabio Maria Damato è tornato a parlare dell’imprenditrice digitale. Lui stesso ha spiegato che, fino a questo momento, ha preferito la riservatezza e ha scelto di non esporsi troppo pubblicamente nonostante il suo nome avesse circolato per diverso tempo e fosse stato associato spesse volte a quello di Chiara.
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Damato è però arrivato in tv per raccontare anche il suo punto di vista su una vicenda che l’ha visto coinvolto, seppur in seconda persona. Lui e Chiara al momento non si sentono più e il loro legame è andato via via perdendosi, anche se negli anni i due hanno condiviso davvero tanto. Tra i suoi più grandi errori – ha detto – c’è infatti anche quello di aver creduto che un rapporto nato sul lavoro avesse potuto diventare una vera amicizia.
Lui stesso ha anche raccontato di aver vissuto un periodo di depressione, soprattutto per via dell’eccessiva esposizione mediatica a cui è stato sottoposto. C’è infatti stato un periodo in cui – come ha raccontato il diretto interessato – non aveva la forza di alzarsi dal letto e che è stato "tanto buio".
La dichiarazione su Fedez
Fabio Maria Damato non si è inoltre risparmiato nemmeno su Fedex, ex marito di Chiara Ferragni. Lui stesso ha descritto il loro rapporto esclusivamente di circostanza e ha confessato di aver deciso di restare fuori dall’operazione Ferragnez proprio perché non riusciva a capire i confini tra vita privata e racconto pubblico.
Poi si è parlato del famoso video, girato da Chiara Ferragni, in cui lei appariva con una tuta grigia e spiegava le sue ragioni a proposito del Pandoro Gate. Inoltre, non è mancato il discorso sulla festa organizzata anni fa in un supermercato. Un momento diventato anch’esso virale, soprattutto perché sono state divulgate immagini riguardanti il cibo sprecato dopo essere stato lanciato. Damato ha quindi deciso di prendere le distanze da quell’episodio, raccontando di non aver voluto partecipare all’iniziativa e di aver anche consigliato alla Ferragni di non organizzarla. Consiglio che non è stato seguito dall’imprenditrice digitale.
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