È morto Fabio Grossi, noto attore e regista e marito di Leo Gullotta: una storia d'amore durata quarant'anni
L'attore e regista, compagno di vita di Leo Gullotta, è morto il 24 agosto all'età di 68 anni. Ecco i suoi successi in Tv, al cinema e a teatro
Il mondo dello spettacolo piange la morte di Fabio Grossi, attore e regista romano di 68 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia dopo i primi messaggi di affetto comparsi online. La sua scomparsa è un grande dolore per tutto il teatro italiano e in particolare per Leo Gullotta, suo compagno di vita per oltre quarant’anni e marito dal 2019.
Chi era Fabio Grossi: il teatro, poi la regia al fianco del marito Leo Gullotta
Nato a Roma nel 1958, Grossi aveva iniziato a recitare a teatro alla fine degli anni ’70, lavorando subito con grandi maestri come Luca Ronconi. Dopo tanti anni passati a recitare sul palco, nei primi anni Duemila ha preferito passare alla regia. Insieme a Gullotta ha diretto spettacoli molto apprezzati, tra cui Il piacere dell’onestà e Le allegre comari di Windsor.
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Anche al cinema ha avuto una carriera ricca di esperienze diverse. All’inizio degli anni ’80 ha recitato in commedie molto famose come I fichissimi e Pierino contro tutti. Più avanti ha scelto ruoli in film d’autore più impegnati, lavorando in pellicole come Scugnizzi di Nanni Loy, Vajont e L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino.
In Tv al fianco di Barbara d’Urso e Renzo Arbore
In televisione, infine, è stato un volto simpatico e familiare. Ha cominciato partecipando a programmi comici al fianco di Renzo Arbore, per poi recitare in molte serie tv seguitissime, da La dottoressa Giò e Commesse 2 fino a La squadra e Un ciclone in famiglia. Gli ultimi impegni artistici di Fabio Grossi prima della sua scomparsa si sono concentrati prevalentemente sul teatro, dove ha continuato a lavorare come regista e drammaturgo, spesso al fianco di Leo Gullotta. Sul fronte cinematografico, la sua ultima partecipazione da attore è stata nel film drammatico diretto da Mimmo Verdesca, Per il mio bene.
Con Fabio Grossi se ne va un artista versatile e riservato, capace di passare con naturalezza dal teatro classico alle commedie più leggere e amate dal pubblico.
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