Fabio Fulco di nuovo papà a 55 anni: l’annuncio social e il mistero sul nome del bambino L’attore napoletano e la moglie Veronica Papa sono diventati genitori del loro secondo figlio dopo la nascita della piccola Agnes 4 anni fa scopriamo di più.

Fiocco blu e grandi festeggiamenti per l’attore napoletano Fabio Fulco, diventato papà per la seconda volta. Attraverso i social l’attore ha infatti annunciato il parto della moglie Veronica Papa avvenuto proprio nel giorno di oggi, lunedì 10 novembre 2025, all’alba. Qualche mese fa, lo stesso attore aveva annunciato la seconda dolce attesa, dopo la piccola Agnes nata circa 4 anni fa, con queste parole: "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola". E proprio oggi il nuovo capitolo è ufficialmente iniziato, anche se un dettaglio in particolare sul nome del piccolo ha catalizzato l’attenzione: scopriamo di più.

Fabio Fulco, nato il secondo figlio: l’annuncio sui social e il mistero del nome

"Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, Mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.", così l’attore napoletano ha annunciato sui social la nascita del secondo figlio pubblicando l’immagine di un grande fiocco blu. Come è possibile notare, Fabio Fulco ha preferito non rendere noto per intero il nome scelto per il figlio, rivelando solamente le iniziali G. P.

Al momento non sappiamo il motivo di questa scelta, dato che per la figlia precedente il nome non solo era stato annunciato subito, ma era stato anche raccontato nel dettaglio attraverso i social rivelando il diretto riferimento a Madre Teresa di Calcutta. Al momento il nome del piccolo rimane dunque un mistero, ma la cosa più importante è che stia bene e che i neogenitori Fabio e Veronica, rispettivamente di 55 e 30 anni, insieme dal 2019 e convolati a nozze nel 2023, abbiano coronato un altro grande sogno allargando ancora la loro splendida famiglia.

Fabio Fulco papà bis: le reazioni del web

L’annuncio di Fabio Fulco in merito alla nascita del secondo figlio ha scatenato centinaia di commenti d’affetto sul web. "Benvenuto piccolino, tanti auguri a voi!", si legge in un commento su Instagram al di sotto del post. E ancora: "Tanti auguri di cuore, che bella notizia stamattina", "Tantissimi auguri, benvenuto al mondo piccolino, un abbraccio alla mamma", "Benvenuto principino, tantissimi auguroni a tutti voi", "Che bello, auguri Fabio, sono felice per voi". Allo stesso tempo non sono mancati nemmeno i messaggi e i like di colleghi dello spettacolo come Laura Freddi, Luca Abete e l’attore Danilo Brugia. Per il momento nessun messaggio pubblico dall’ex compagna storica Cristina Chiabotto, che potrebbe tuttavia essersi congratulata in privato. In ogni caso, benvenuto al mondo piccolo G.P.

