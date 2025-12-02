Fabio Fognini, chi è la moglie Flavia Pennetta: il tradimento sconvolgente, il crollo in campo e la rinascita La storia d’amore tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta: dal lungo legame d’amicizia al matrimonio, tra successi, difficoltà e una splendida famiglia.

Fabio Fognini sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Belve e, insieme ai temi più spinosi della sua carriera, inevitabilmente si parlerà anche della sua vita privata. Al centro c’è il rapporto con la moglie Flavia Pennetta, ex campionessa del tennis italiano e sua compagna di vita. La loro storia d’amore è un intreccio di amicizia, passione e crescita condivisa, nato lontano dai riflettori e diventato negli anni un punto fermo per entrambi. Un legame che ha superato sfide, cambiamenti e che oggi si è trasformato in una famiglia unita e affiatata.

Fabio Fognini, chi è la moglie Flavia Pennetta e la fine dolorosa della storia con Carlos Moya

Prima del matrimonio con Fabio Fognini, Flavia Pennetta ha vissuto una relazione molto intensa con il tennista spagnolo Carlos Moya. Il loro legame, iniziato nei primi anni Duemila, si è interrotto bruscamente a causa di un tradimento da parte di lui. La fine di quella storia per la Pennetta è stata un momento difficile da superare, tanto che lei stessa, anni dopo, ne ha parlato apertamente ricordandone il forte impatto emotivo.

Scoprì l’infedeltà al telefono, poco dopo un match, in una conversazione che le cambiò radicalmente la vita sentimentale. Quelle parole la travolsero al punto da farla svenire per lo shock, come raccontò al Corriere della Sera: un colpo durissimo, seguito da giorni in cui faticava a mangiare, dormire e persino respirare. "Stavo giocando un match contro la Cibulkova, che a fine set va in bagno. Ne approfitto per sbirciare il telefonino, c’è un messaggio di Carlos: chiamami. Perdo l’incontro in cinque minuti, lo richiamo: cosa è successo? Tutto bene, dice lui, però sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica a Amsterdam… E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde. Spatapam, sono caduta in terra, svenuta".

Ho perso 11 chili in sei giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo. Avevo idealizzato Carlos, dopo l’ho capito. E invece mi ha fatto il regalo più bello e prezioso: lui poi si è sposato con l’amore della sua vita, a me ha ridato la vita. A Carlos, che mi ha messo le corna, devo dire grazie perché se fossi rimasta con lui avrei smesso molto prima e non avrei mai vinto quello che ho vinto"

Un periodo buio che però, col tempo, le permise di ritrovare la sua forza interiore e di ricostruirsi, fino a incontrare una stabilità nuova accanto a Fognini.

Il matrimonio con Fabio Fognini e la nascita di una famiglia unita

La storia tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini nasce molti anni fa, quando i due si incontravano spesso sui campi da tennis. Per molto tempo sono stati semplici amici, complici e alleati in un mondo competitivo come quello dello sport professionistico. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato: entrambi hanno iniziato a guardarsi con occhi diversi, scoprendo un’intesa che andava oltre la vita da atleti. Il primo bacio arrivò a Barcellona, e da lì non si sono più lasciati. Nel 2014 hanno ufficializzato la loro relazione e l’11 giugno 2016 si sono sposati nella splendida Cattedrale di Ostuni, la terra d’origine di Flavia. Una cerimonia elegante e sentita, celebrata davanti a parenti, amici e colleghi del mondo del tennis.

Oggi sono genitori di tre bambini: Federico, nato nel 2017; Farah, venuta al mondo nel 2019; e la piccola Flaminia, nata nel 2021. Una famiglia vivace, affettuosa e sempre presente sui social, dove la coppia condivide momenti di vita quotidiana tra allenamenti, viaggi e risate. Una storia d’amore che continua a crescere, fatta di equilibrio, rispetto e un legame che sembra diventare ogni giorno più forte.

