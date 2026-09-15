Fabio Fazio torna su Rai 1, svolta a sorpresa: cosa farà con Carlo Conti Fabio Fazio torna su Rai 1 come quarto giudice di Tale e Quale Show. Una presenza speciale, a tre anni dall'addio alla Rai e dal passaggio di Che Tempo Che Fa.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Fabio Fazio torna su Rai 1, ma lo fa in una veste decisamente inaspettata. Il conduttore sarà infatti protagonista della prima puntata di Tale e Quale Show 2026, dove siederà al fianco della giuria come quarto giudice. Una scelta che assume un significato particolare considerando il suo addio alla Rai di tre anni fa e il successivo trasferimento di Che Tempo Che Fa sul Nove. A rendere ancora più curioso il suo ritorno è il fatto che Fazio sarà presto protagonista della prima serata proprio sul Nove. Carlo Conti, però, sembra voler trasformare la concorrenza in un’occasione di collaborazione.

Fabio Fazio torna sulla Rai dopo l’addio del 2023

Per capire perché la presenza di Fazio a Tale e Quale Show abbia attirato così tanta attenzione bisogna tornare al 2023. Dopo una lunga esperienza in Rai, il conduttore lasciò l’azienda e portò Che Tempo Che Fa sul Nove, dando vita a uno dei passaggi televisivi più discussi degli ultimi anni. L’addio fu accompagnato da forti polemiche e da numerose interpretazioni sul rapporto ormai concluso con la televisione pubblica. Lo stesso Fazio, all’epoca, precisò però di non aver mai definito il suo allontanamento un’"epurazione". Il suo contratto era arrivato alla scadenza e, in assenza di un rinnovo, il conduttore aveva deciso di proseguire il proprio percorso professionale su un’altra rete.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da quel momento Che Tempo Che Fa è diventato uno dei programmi di punta del Nove. Ora, a distanza di tre anni, Fazio si ritrova nuovamente davanti alle telecamere di Rai 1, anche se soltanto per una serata. Sarà infatti lui il quarto giudice della puntata inaugurale di Tale e Quale Show, in programma mercoledì 23 settembre. La scelta è stata annunciata direttamente da Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. Il conduttore ha spiegato di essere molto legato a Fazio e di voler dimostrare, attraverso questo invito, che tra loro non esiste quella rivalità che potrebbe sembrare inevitabile.

Tale e Quale Show 2026, giuria, cast e il curioso incrocio con il Nove

La nuova edizione di Tale e Quale Show cambia collocazione e passa dal venerdì al mercoledì sera, con nove puntate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Confermato Cristiano Malgioglio, mentre la giuria accoglie Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice: per la prima puntata toccherà proprio a Fazio. Nel cast ci sono Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo, oltre alla coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Il pubblico potrà inoltre votare sui social Rai le proprie esibizioni preferite, assegnando 5, 3 e 1 punto ai primi tre classificati.

La partecipazione di Fazio assume però un significato particolare perché, da ottobre, Il Tavolo, spin-off di Che Tempo Che Fa, diventerà un programma autonomo di prima serata sul Nove. Il conduttore si troverà quindi a giocare su due fronti, con una presenza su Rai 1 e un nuovo appuntamento sulla rete concorrente. Conti ha scelto di trasformare questa situazione in un gesto di fair play, mettendo da parte la possibile rivalità. Intanto, dietro le imitazioni, resta il consueto lavoro di vocal coach, actor coach, costumisti e coreografi. Al termine delle nove puntate verrà incoronato il campione di Tale e Quale Show 16, con il premio destinato all’AIRC.

Potrebbe interessarti anche