Fabio Fazio soffia Ubaldo Pantani alla Gialappa's? Che Tempo Che Fa si sdoppia ed è giallo sui prossimi palinsesti tv
Ubaldo Pantani diviso a metà: il "Tavolo" di Fazio e la Gialappa’s si contendono il comico. Tutte le ipotesi del momento
La prossima stagione televisiva potrebbe mettere Ubaldo Pantani di fronte a una scelta tutt’altro che semplice. L’imitatore toscano, volto ormai riconoscibile del piccolo schermo, si trova infatti al centro di un possibile incrocio tra due realtà comiche che hanno segnato il suo percorso recente: da una parte il "Tavolo" di Che tempo che fa con Fabio Fazio, dall’altra l’universo ironico della Gialappa’s. Come raccontato da Massimo Falcioni su Today, il programma di Nove si prepara a una trasformazione importante: oltre al tradizionale appuntamento della domenica sera, arriverà anche una collocazione infrasettimanale dedicata proprio al celebre "Tavolo". Una scelta editoriale precisa, pensata per rafforzare la presenza della rete in prima serata e creare un secondo appuntamento fisso con il pubblico.
Ubaldo Pantani e i prossimi scenari tra Nove e Tv8
In questo scenario Pantani rappresenta una delle pedine più preziose. La sua presenza accanto a Fazio è diventata negli anni una certezza, grazie soprattutto alle sue imitazioni capaci di trasformare personaggi reali in caricature memorabili. Tra queste spicca la versione di Lapo Elkann, diventata uno dei momenti più apprezzati dello show. Il problema nasce però dal calendario. La nuova collocazione del "Tavolo" andrebbe a sovrapporsi con un altro progetto che ha visto protagonista Pantani: il Gialappa’s Show, spazio comico nato sulla scia della storica coppia formata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Un programma che ha trovato nuova energia grazie anche al contributo dell’attore, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Max Giusti.
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Che Tempo Che Fa contro Gialappa’s: la scelta non sarà soltanto professionale
Nel corso dell’esperienza con la Gialappa’s, Pantani ha dimostrato una grande versatilità, portando sul palco imitazioni di personaggi dello sport e dello spettacolo. Le sue interpretazioni di allenatori come Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti hanno confermato la sua capacità di costruire una comicità basata sull’osservazione e sulla trasformazione dei dettagli. La questione, però, resta aperta. Durante la presentazione dei palinsesti di Tv8 è stato annunciato il ritorno del "Champions Night", programma dedicato al commento delle partite europee, ma non è arrivata una conferma definitiva sul futuro del Gialappa’s. Proprio questa assenza di informazioni alimenta i dubbi sulla partecipazione di Pantani.
Se il programma dovesse essere confermato nella stessa serata del mercoledì, l’imitatore sarebbe costretto a valutare una soluzione alternativa. Una possibile strada potrebbe essere uno spostamento della serata Champions al martedì, così da lasciare spazio alla collaborazione con la Gialappa’s senza rinunciare a Fazio. La situazione mostra quanto, nel panorama televisivo attuale, anche gli artisti più richiesti debbano fare i conti con incastri complessi di programmazione. Pantani è a un bivio tra due identità artistiche diverse: il racconto elegante e corale di Fazio e la comicità più irriverente e imprevedibile della Gialappa’s.
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