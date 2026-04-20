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Fabio Fazio torna in Rai, clamorosa indiscrezione: “Con l’aiuto di Stefano De Martino”

Stando agli ultimi rumor il nuovo direttore artistico di Sanremo potrebbe avere invitato il conduttore a tornare proprio in occasione del suo primo Festival

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il 2027 sarà un anno di svolta per Sanremo e le sorprese non mancheranno. Al timone del Festival ci sarà infatti Stefano De Martino, che raccoglierà l’eredità di Carlo Conti, ma non solo. Il conduttore di Affari Tuoi si è sbilanciato per la prima volta sulla prossima edizione della kermesse ieri su Nove, ospite di Fabio Fazio. Stando agli ultimi rumor l’ospitata sarebbe anche stata l’occasione per invitare il conduttore di Che Tempo Che Fa a tornare sul palco del teatro Ariston, nelle vesti di co-conduttore. Per Fazio si tratterebbe si un clamoroso ritorno in Rai dopo quasi quattro anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino ha ‘scelto’ Fabio Fazio per il Festival di Sanremo 2027? Il retroscena

Nella puntata di ieri domenica 19 aprile 2026 di Che Tempo Che Fa tra gli ospiti di Fabio Fazio c’è stato anche Stefano De Martino. L’intervista andata in scena in prima serata su Nove è stata ovviamente l’occasione per parlare del Festival di Sanremo 2027, attorno al quale c’è già tantissima attesa. La prossima edizione della kermesse segnerà il debutto del conduttore di Affari Tuoi alla guida del Festival della canzone italiana e porterà indubbiamente tante novità. De Martino si è sbottonato per la prima volta su quello che sarà il ‘suo’ Sanremo rivelando di avere già le idee chiare. Stando a quanto rivelato da FanPage, tuttavia, dietro questo ospitata da Fazio ci sarebbe molto di più. "L’incontro tra i due questa volta assume le sembianze di una premessa di qualcosa che potrebbe concretizzarsi proprio a febbraio dell’anno prossimo" si legge sul portale, che ipotizza un clamoroso scenario: "Si parla ovviamente di un ritorno di Fazio in Rai".

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Il clamoroso ritorno di Fabio Fazio in Rai: lo scenario

"Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa" ha dichiarato ieri Stefano De Martino a Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa. Come anticipato, tuttavia, stando agli ultimi rumor tra i co-conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo potrebbe figurare proprio il nome di Fazio. Se De Martino dovesse riuscire a ‘convincere’ il volto simbolo di CTCF – inutile dirlo – si tratterebbe di un colpo di scena. "Quale momento migliore del primo Festival del nuovo volto di punta certificato dalla presenza di un decano che benedice le sue gesta e, contemporaneamente, rimette piede in quell’Azienda che gli ha dato i natali artistici?" si legge su FanPage. Fazio è ovviamente un ‘veterano’ del Festival (condotto nel 1999, 2000, 2013 e 2014), ma per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Rai a quasi quattro anni dal chiacchieratissimo addio e il passaggio a Nove.

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