Fabio Fazio torna in Rai, clamorosa indiscrezione: “Con l’aiuto di Stefano De Martino”
Stando agli ultimi rumor il nuovo direttore artistico di Sanremo potrebbe avere invitato il conduttore a tornare proprio in occasione del suo primo Festival
Il 2027 sarà un anno di svolta per Sanremo e le sorprese non mancheranno. Al timone del Festival ci sarà infatti Stefano De Martino, che raccoglierà l’eredità di Carlo Conti, ma non solo. Il conduttore di Affari Tuoi si è sbilanciato per la prima volta sulla prossima edizione della kermesse ieri su Nove, ospite di Fabio Fazio. Stando agli ultimi rumor l’ospitata sarebbe anche stata l’occasione per invitare il conduttore di Che Tempo Che Fa a tornare sul palco del teatro Ariston, nelle vesti di co-conduttore. Per Fazio si tratterebbe si un clamoroso ritorno in Rai dopo quasi quattro anni. Scopriamo tutti i dettagli.
Stefano De Martino ha ‘scelto’ Fabio Fazio per il Festival di Sanremo 2027? Il retroscena
Nella puntata di ieri domenica 19 aprile 2026 di Che Tempo Che Fa tra gli ospiti di Fabio Fazio c’è stato anche Stefano De Martino. L’intervista andata in scena in prima serata su Nove è stata ovviamente l’occasione per parlare del Festival di Sanremo 2027, attorno al quale c’è già tantissima attesa. La prossima edizione della kermesse segnerà il debutto del conduttore di Affari Tuoi alla guida del Festival della canzone italiana e porterà indubbiamente tante novità. De Martino si è sbottonato per la prima volta su quello che sarà il ‘suo’ Sanremo rivelando di avere già le idee chiare. Stando a quanto rivelato da FanPage, tuttavia, dietro questo ospitata da Fazio ci sarebbe molto di più. "L’incontro tra i due questa volta assume le sembianze di una premessa di qualcosa che potrebbe concretizzarsi proprio a febbraio dell’anno prossimo" si legge sul portale, che ipotizza un clamoroso scenario: "Si parla ovviamente di un ritorno di Fazio in Rai".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il clamoroso ritorno di Fabio Fazio in Rai: lo scenario
"Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa" ha dichiarato ieri Stefano De Martino a Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa. Come anticipato, tuttavia, stando agli ultimi rumor tra i co-conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo potrebbe figurare proprio il nome di Fazio. Se De Martino dovesse riuscire a ‘convincere’ il volto simbolo di CTCF – inutile dirlo – si tratterebbe di un colpo di scena. "Quale momento migliore del primo Festival del nuovo volto di punta certificato dalla presenza di un decano che benedice le sue gesta e, contemporaneamente, rimette piede in quell’Azienda che gli ha dato i natali artistici?" si legge su FanPage. Fazio è ovviamente un ‘veterano’ del Festival (condotto nel 1999, 2000, 2013 e 2014), ma per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Rai a quasi quattro anni dal chiacchieratissimo addio e il passaggio a Nove.
Potrebbe interessarti anche
De Martino anticipa Sanremo (e cambia Affari Tuoi): “Ho già un’idea. C’è una cosa del Festival che mi emoziona”
Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il conduttore si è sbilanciato sul futuro ...
Che tempo che fa, Fabio Fazio (ancora) assente sul Nove: perché e quando torna in onda
Stasera - domenica 12 aprile 2026 niente puntata inedita del talk show di Nove, ferm...
Che tempo che fa: Sabrina Ferilli nostalgica, Mara Venier sceglie Fazio (e molla la Rai), Orietta Berti nei guai con Osvaldo
Nuova scoppiettante serata tra interviste, rivelazioni e momenti di intrattenimento:...
Sanremo 2026, Conti soffia Ubaldo Pantani a Fazio per la terza serata: "Accetto con piacere"
Il direttore artistico della kermesse ha sorpreso tutti invitando il comico in diret...
Che Tempo Che Fa: cosa dirà Stefano De Martino e chi è l'ospite musicale di Fazio
Tutti gli ospiti di oggi, domenica 19 aprile 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio inc...
Che tempo che fa: Belen rinasce da Fazio, Bebe Vio da brividi, Sal Da Vinci con Verdone (40 anni dopo)
Tra interviste, rivelazioni, commenti, momenti cult e molto di più, ecco cosa è acca...
Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano)
La nuova fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,5% di share, la dizi turca Raccon...
De Martino a Sanremo 2027, verso il “trio delle meraviglie”: con lui Fagnani e la stella di Mediaset. Il retroscena
Stando alle ultime indiscrezioni il futuro conduttore e direttore artistico del Fest...