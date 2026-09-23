Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Quanto è costata davvero alla Rai l’uscita di scena di Fabio Fazio? A distanza di tre anni, i numeri permettono di rileggere quella separazione con una prospettiva diversa. Che tempo che fa non era soltanto uno dei programmi più riconoscibili di Rai 3: era il grande appuntamento della domenica sera, capace di raccogliere milioni di spettatori. Dopo l’addio, la Rai ha provato a riempire quello spazio con programmi e conduttori diversi, mentre Fazio ha traslocato sul Nove. Lì è arrivata la sorpresa: il pubblico lo ha seguito.

Fazio lascia la Rai, ma il pubblico lo segue sul Nove

I numeri raccontano quindi una storia decisamente più complessa di un semplice cambio di rete. A rendere tutto ancora più curioso, c’è un nuovo capitolo: Fabio Fazio sta per tornare in Rai, anche se soltanto per una sera e in una veste completamente diversa.