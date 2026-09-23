Fabio Fazio, quanto è costato davvero alla Rai il suo addio: il conto del passaggio di Che tempo che fa sul Nove è più salato del previsto
La Rai ha provato a riempire il vuoto lasciato da Che tempo che fa, mentre Fazio portava il suo pubblico sul Nove. Ora, grazie a Carlo Conti, il conduttore torna a sorpresa in Rai
Quanto è costata davvero alla Rai l’uscita di scena di Fabio Fazio? A distanza di tre anni, i numeri permettono di rileggere quella separazione con una prospettiva diversa. Che tempo che fa non era soltanto uno dei programmi più riconoscibili di Rai 3: era il grande appuntamento della domenica sera, capace di raccogliere milioni di spettatori. Dopo l’addio, la Rai ha provato a riempire quello spazio con programmi e conduttori diversi, mentre Fazio ha traslocato sul Nove. Lì è arrivata la sorpresa: il pubblico lo ha seguito.
Fazio lascia la Rai, ma il pubblico lo segue sul Nove
I numeri raccontano quindi una storia decisamente più complessa di un semplice cambio di rete. A rendere tutto ancora più curioso, c’è un nuovo capitolo: Fabio Fazio sta per tornare in Rai, anche se soltanto per una sera e in una veste completamente diversa.
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