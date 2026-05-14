Fabio Fazio, colpaccio mondiale a Che tempo che fa: ospite il grande nemico di Donald Trump
Bernie Sanders arriva a “Che Tempo Che Fa”: il principale oppositore progressista di Trump ospite da Fabio Fazio nella puntata di domenica 17 maggio 2026
Nuovo colpaccio di Fabio Fazio. Il conduttore di Che tempo che fa si assicura un ospite dal profilo internazionale per la prossima puntata del suo talk show, in programma domenica 17 maggio. Negli studi del Nove arriverà intatti Bernie Sanders, senatore degli Stati Uniti e figura di spicca della politica americana dell’ultimo decennio.
Che tempo che fa, Fazio intervista Bernie Sanders
Bernie Sanders, tra i più duri oppositori di Donald Trump negli Stati Uniti, sarà ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" domenica 17 maggio sul NOVE. Negli ultimi mesi il senatore del Vermont è diventato uno dei volti principali della resistenza progressista contro il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, accusando apertamente il presidente americano di favorire miliardari, lobby e grandi corporation a discapito della classe media e dei lavoratori. Dopo la vittoria di Trump nel 2024, Sanders ha lanciato negli USA il "Fighting Oligarchy Tour", una lunga serie di eventi politici e manifestazioni popolari contro quello che definisce "il governo dei miliardari".
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Il senatore è in Italia per presentare il suo nuovo libro "Contro l’oligarchia" e partecipare al Salone del Libro di Torino, dove discuterà dei rischi legati alla concentrazione del potere economico e politico negli Stati Uniti. Durante il viaggio incontrerà anche esponenti della politica italiana, tra cui Elly Schlein.
Da Obama a Nancy Pelosi, la storia dei big USA a Che tempo che fa
Negli anni "Che Tempo Che Fa" si è imposto come uno dei pochi programmi italiani capaci di portare in tv leader politici e personalità internazionali di primissimo piano, soprattutto dagli Stati Uniti. Tra gli ospiti americani più importanti intervistati da Fabio Fazio ci sono: l’ex presidente USA Barack Obama (2021), Nancy Pelosi (2021), il miliardario Bill Gates, l’ex vicepresidente Al Gore e Condoleezza Rice.
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