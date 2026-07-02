Fabio Fazio si prende il posto di Amadeus e dilaga sul Nove, Che tempo che fa raddoppia (ma sarà diverso) A partire dalla prossima stagione CTCF avrà un doppio appuntamento settimanale e andrà in onda anche il mercoledì in prima serata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Fabio Fazio raddoppia e ‘rimpiazza’ Amadeus. Come annunciato dal circuito Warner Bros. Discovery, infatti, Che Tempo Che Fa avrà un doppio appuntamento settimanale e a partire dalla prossima stagione andrà in onda sia di mercoledì che di domenica. Scopriamo tutti i dettagli.

Che Tempo Che Fa, doppio appuntamento settimanale per Fabio Fazio

Nove punta ancora di più su Fabio Fazio. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con Che Tempo Che Fa nella tradizionale collocazione della domenica sera, infatti, a partire dalla prossima stagione televisiva il conduttore ligure sarà protagonista di un doppio appuntamento settimanale. Oltre alla puntata domenicale, dedicata alle interviste e all’approfondimento, debutterà infatti un’edizione autonoma de ‘Il Tavolo’ di Che Tempo Che Fa, che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata. Si tratta di una novità significativa per la rete, che amplia così lo spazio riservato a uno dei suoi programmi di punta, trasformando uno dei segmenti più apprezzati del format in un appuntamento indipendente. Un’operazione che conferma la fiducia dell’azienda nei confronti di Fazio e della sua squadra, dopo una stagione caratterizzata da ascolti solidissimi. Lo stesso conduttore ha commentato con entusiasmo il nuovo progetto: "Eh si… dalla prossima stagione doppio appuntamento! È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi. Ringrazio il Nove e tutto il gruppo per questa opportunità".

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Soddisfazione anche da parte del management del gruppo. L’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Sud Europa, Alessandro Araimo, ha spiegato le ragioni della scelta: "Siamo particolarmente orgogliosi che dalla prossima stagione televisiva avremo sul Nove due prime serate condotte da Fabio Fazio, un talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo. Il debutto in prima serata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa – un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula unica capace di unire attualità, ironia e spontaneità – rappresenta il naturale riconoscimento del valore editoriale del programma e nasce dalla convinzione che i format di qualità meritino spazi sempre più rilevanti all’interno della nostra offerta".

Fabio Fazio rimpiazza Amadeus

Il nuovo appuntamento del mercoledì di Che Tempo Che Fa andrà di fatto a raccogliere l’eredità lasciata da La Corrida, il programma affidato ad Amadeus nella scorsa stagione televisiva. Dopo un’annata che non ha prodotto i risultati sperati, infatti, Warner Bros. Discovery e il conduttore sono arrivati alla rescissione consensuale del contratto e per ‘Ama’ si apre una nuova fase della propria carriera. Per CTCF si tratta invece di uno slot prestigioso dove potersi ritagliare un ulteriore spazio importante, magari approfittando anche del ‘vuoto’ lasciato da Federica Sciarelli al mercoledì dopo l’addio a Chi l’ha Visto?.

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