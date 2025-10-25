Affari Tuoi, senti Fabio Fazio: "Non ha più senso". La bordata sulla 'guerra' contro La Ruota della Fortuna Il conduttore di Che Tempo Che Fa parla della sfida dell’access prime time: “La prima serata parte alle 22, non ha più senso misurare gli ascolti”.

È la guerra più chiacchierata del piccolo schermo. Da un lato Gerry Scotti con la rinata Ruota della Fortuna, che da luglio macina ascolti record e fa rivivere al pubblico il gusto dei quiz d’altri tempi. Dall’altro Stefano De Martino con Affari Tuoi, tornato a settembre con qualche punto di share in meno rispetto alla scorsa stagione, la sua prima da conduttore.

Il risultato? Un duello all’ultimo minuto nell’access prime time, la nuova "zona calda" della TV italiana, dove Rai e Mediaset si sfidano a colpi di pacchi e parole misteriose. Ma mentre i due game show si contendono la platea, i programmi della vera prima serata arrancano, costretti a partire dopo le 22. E qualcuno, come Fabio Fazio, non ci sta affatto.

"La prima serata parte alle 22": lo sfogo di Fabio Fazio

Durante il Festival dello Spettacolo, il conduttore di Che tempo che fa ha espresso tutta la sua frustrazione per un panorama televisivo che dallo scorso settembre sembra impazzito a causa della guerra in access prime time in atto tra Rai e Mediaset per contendersi la supremazia nella fascia tv più preziosa della giornata: "Adesso la domenica c’è un accanimento che non c’era mai stato prima e poi siamo di fronte ad una variabile non di poco conto, ossia la prima serata che parte alle 22… È un dato di fatto… Non ha più senso misurare gli ascolti come una volta… Questa è una ripartenza, è l’anno più difficile." Fazio non punta il dito direttamente, ma il riferimento alla "sfida dei game show" è chiaro: mentre Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si allungano per conquistare lo zapping serale, la prima serata si accorcia — e il pubblico, inevitabilmente, si stanca.

Littizzetto senza filtri: "È irrispettoso verso chi lavora"

Al fianco di Fazio, la sempre pungente Luciana Littizzetto non ha usato mezzi termini per dire la sua proprio come fa nel salotto di Che tempo che fa: "C’è della cecità. La gente il mattino dopo va a lavorare e far cominciare la prima serata alle 10 vuol dire non rispettare lo spettatore." Una stoccata che molti telespettatori hanno subito condiviso sui social. Dopo tutto, guardare la TV non dovrebbe essere una maratona notturna: il rischio è che anche i fan più fedeli, stremati dagli orari impossibili, si spostino sulle piattaforme streaming, soprattutto nei giorni feriali quando il mattino seguente suona la sveglia per recarsi a lavoro.

Fazio e il sogno (realizzato) a Che tempo che fa

Nonostante le difficoltà di un anno televisivo complicato dalla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, Fabio Fazio ha comunque di che sorridere. Che tempo che fa, approdato su Nove, ha saputo mantenere quasi intatto il suo pubblico — un piccolo miracolo, come ha ricordato lo stesso conduttore: "Era impensabile, nessuno poteva prevederlo…". E a proposito del celebre segmento finale, ha confessato con entusiasmo: "Il Tavolo era il mio sogno da sempre, farei solo quello… È figlio della scuola di Arbore, mi diverto come un pazzo… Ci sono delle tracce, ma si aggiunge una quantità enorme di improvvisazione."

