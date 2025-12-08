Fabio De Luigi innamorato e a caccia di truffatori (ma c'è un grosso problema): il film da non perdere su RaiPlay Il comico emiliano veste i panni di un inflessibile finanziere alle prese con un inatteso amore e una truffa previdenziale ai danni dello Stato

Non di rado capita di vedere adattamenti nazionali di soggetti stranieri, fatti principalmente per rendere più digeribile un determinato argomento che, al cambiare del contesto sociale, perderebbe di senso. Il primo esempio che viene in mente è inevitabilmente Benvenuti al Sud, versione nostrana del successo francese Giù al Nord. Il film di cui parliamo oggi, con protagonista Fabio De Luigi e in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay, pur senza "italianizzare" una pellicola straniera, strizza palesemente l’occhio a capolavori della comicità americani come Getta la mamma dal treno (1987) e Weekend col morto (1989).

Fabio De Luigi stakanovista innamorato in Metti la nonna in freezer in streaming su RaiPlay

Claudia (Miriam Leone) è una affascinante giovane restauratrice in crisi economica, e che per sostenersi fa affidamento alla pensione della nonna Birgit (Barbara Bouchet). All’improvvisa morte dell’anziana, per evitare la definitiva bancarotta, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna in un freezer, architettando una truffa ai danni dello stato. Augusto (De Luigi) è un solerte finanziere che, stroncato da una delusione amorosa, si getta ancor di più nel lavoro, divenendo l’incubo dei colleghi. Questi ultimi, per levarselo un po’ di dosso, gli affidano il caso di Claudia, apparentemente un controllo di routine. L’uomo viene colpito dal proverbiale fulmine e inizia a corteggiare senza sosta Claudia, che ha però un piccolissimo segreto nascosto in cantina.

Una commedia irriverente con un De Luigi non banale

L’idea alla base di Metti la nonna nel freezer, diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, come detto, strizza l’occhio alla comicità anglosassone, declina il tema in salsa squisitamente italiana: la precarietà abbinata all’insolvenza dello Stato rendono il welfare famigliare l’unica ancora di salvezza. Lo sviluppo che ne consegue è convincente, rendendo il film un piccolo gioiellino di comicità (solo sporcato nel finale). A brillare è senza dubbio Fabio De Luigi, che ricambia con sfumature recitative finora mai svelate l’assegnazione di un ruolo più complesso rispetto alla media della sua carriera.

Insolitamente a suo agio, nei momenti di slapstick comedy, Miriam Leone, mentre stupisce in un certo senso Barbara Bouchet nei panni della nonna: prima di finire inevitabilmente "nel freezer" mette in mostra una verve recitativa sorprendente.

Dove vedere Metti la nonna nel freezer in streaming

Se siete curiosi di sapere come si evolve la vicenda tra Augusto e Claudia, trovate Metti la nonna in freezer con Fabio De Luigi in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

